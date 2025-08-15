Спортът по телевизията - 18 август

Диема спорт
19:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Добруджа"
Нова спорт
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Пройсен" (Мюнстер) - "Херта" (Берлин)
Диема спорт 3
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Динамо" (Дрезден) - "Майнц 05"
21:45 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Рот-Вайс" (Есен) - "Борусия" (Дортмунд)
Диема спорт 2
19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Швайнфурт" - "Фортуна" (Дюселдорф)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Евертън"
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Специя" - "Сампдория"
22:15 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Торино" - "Модена"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Бетис"
Макс спорт 1
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, финал, Яник Синер - Карлос Алкарас
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Стефан Достанич - Александър Вукич
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Нуно Боржеш - Камил Майхжак