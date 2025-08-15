Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 18 август

Днес, 06:06

Диема спорт

19:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Добруджа"

Нова спорт

19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Пройсен" (Мюнстер) - "Херта" (Берлин)

Диема спорт 3

19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Динамо" (Дрезден) - "Майнц 05" 
21:45 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Рот-Вайс" (Есен) - "Борусия" (Дортмунд)

Диема спорт 2

19:00 Футбол: Купа на Германия, I кръг, "Швайнфурт" - "Фортуна" (Дюселдорф)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Евертън"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Специя" - "Сампдория"
22:15 Футбол: Купа на Италия, I кръг, "Торино" - "Модена"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Бетис"

Макс спорт 1

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, финал, Яник Синер - Карлос Алкарас
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Стефан Достанич - Александър Вукич
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Нуно Боржеш - Камил Майхжак

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
16 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 юни)
23 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)
16 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 юни)
09 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 юни)
02 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (26 май - 1 юни)
26 Май 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 май)
19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар