Спортът по телевизията - 1 септември

Днес, 06:06

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, САЩ - Канада
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Турция - Словения
20:30 Футбол: Ла Лига 2, "Уеска" - "Ейбар"

Нова спорт

13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Швеция - Черна гора 
16:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Германия - Великобритания 
20:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Финландия - Литва 

Диема спорт 2

14:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Естония - Турция 

Диема спорт

17:30 Футбол: Втора лига, "Марек" - "Миньор" (Пк)

Евроспорт 1

18:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
01:45 Тенис: US Open, 1/8-финали
05:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

Евроспорт 2

18:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали

Диема спорт 3

21:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Сърбия - Чехия

