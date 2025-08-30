Спортът по телевизията - 1 септември

Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, САЩ - Канада
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Турция - Словения
20:30 Футбол: Ла Лига 2, "Уеска" - "Ейбар"
Нова спорт
13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Швеция - Черна гора
16:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Германия - Великобритания
20:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Финландия - Литва
Диема спорт 2
14:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Естония - Турция
Диема спорт
17:30 Футбол: Втора лига, "Марек" - "Миньор" (Пк)
Евроспорт 1
18:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:30 Тенис: US Open, 1/8-финали
01:45 Тенис: US Open, 1/8-финали
05:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
Евроспорт 2
18:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
20:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
23:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
02:00 Тенис: US Open, 1/8-финали
Диема спорт 3
21:15 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Сърбия - Чехия