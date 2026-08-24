ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

28 август (петък)

"Славия" - "Септември" (Сф) 1:1

(Ем. Стоев 46; Малембана 54-авт)

Славия - Септември 1:1 /репортаж/ Славия и Септември София завършиха при резултат 1:1 на стадион „Александър Шаламанов“ в откриващия двубой от седмия кръг на efbet Лига. И двете попадения в столичното дерби паднаха в първите десет минути след почивката, като домакините откриха с първия си Славия - Септември 1:1 /репортаж/ Славия и Септември София завършиха при резултат 1:1 на стадион „Александър Шаламанов“ в откриващия двубой от седмия кръг на efbet Лига. И двете попадения в столичното дерби паднаха в първите десет минути след почивката, като домакините откриха с първия си





"ЦСКА 1948" - "Локомотив" (Пд) 2:0

(Б. Цонев 45, Елиас 90)



30 август (неделя)

"Спартак 1918" (Вн) - "Лудогорец" 19:00 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Пд) - "Левски" 19:00 ч.

(по Диема спорт 3)



ЦСКА - "Черно море" 21:15 ч.

(по Диема спорт)



31 август (понеделник)

"Дунав" - "Локомотив 1929" (Сф) 19:00 ч.

(по Диема спорт)



"Арда" - "Ботев" (Вр) 21:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "ЦСКА 1948" 7 5 1 1 15:7 16 2. "Лудогорец" 6 5 1 0 11:4 16 3. "Левски" 5 5 0 0 15:2 15 4. ЦСКА 5 4 1 0 13:3 13 5. "Арда" 6 4 1 1 9:4 13 6. "Септември" 7 2 2 3 5:10 8 7. "Ботев" (Пд) 6 2 1 3 7:9 7 8. "Славия" 6 1 4 1 6:4 7 9. "Спартак 1918" (Вн) 6 2 1 3 8:12 7 10. "Черно море" 6 1 1 4 7:13 4 11. "Ботев" (Вр) 6 1 1 4 4:13 4 12. "Дунав" 6 1 0 5 5:12 3 13. "Локо" (Пд) 7 1 0 6 3:10 3 14. "Локо 1929" (Сф) 5 0 2 3 5:10 2 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Жоел Зварц (ЦСКА);

3 гола: Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

2 гола: Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас и Леандро Годой (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948");

1 гол: Квадво Дуа ("Лудогорец"), Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Ибрахим Кейта, Радослав Апостолов, Денислав Минчев, Александър Валиньо и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Ерар Францети, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Доминик Янков, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Кауе Карузо, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Емил Стоев, Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия").

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".