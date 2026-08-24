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ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

28 Авг. 2026Обновена

28 август (петък)

"Славия" - "Септември" (Сф)  1:1
(Ем. Стоев 46; Малембана 54-авт)

Славия - Септември 1:1 /репортаж/
Славия и Септември София завършиха при резултат 1:1 на стадион „Александър Шаламанов“ в откриващия двубой от седмия кръг на efbet Лига. И двете попадения в столичното дерби паднаха в първите десет минути след почивката, като домакините откриха с първия си
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"ЦСКА 1948" - "Локомотив" (Пд)  2:0
(Б. Цонев 45, Елиас 90)
 
30 август (неделя)

"Спартак 1918" (Вн) - "Лудогорец"  19:00 ч.
(по Диема спорт)

"Ботев" (Пд) - "Левски"  19:00 ч.
(по Диема спорт 3)
 
ЦСКА - "Черно море"  21:15 ч.
(по Диема спорт)
 
31 август (понеделник)

"Дунав" - "Локомотив 1929" (Сф)  19:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Арда" - "Ботев" (Вр)  21:15 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "ЦСКА 1948"
7
5
1
1
15:7
16
 2. "Лудогорец"
6
5
1
0
11:4
16
 3. "Левски"
5
5
0
0
15:2
15
 4.  ЦСКА
5
4
1
0
13:3
13
 5.  "Арда"
6
4
1
1
9:4
13
 6.  "Септември"
7
2
2
3
5:10
8
 7.  "Ботев" (Пд)
6
2
1
3
7:9
7
 8.  "Славия"
6
1
4
1
6:4
7
 9.  "Спартак 1918" (Вн)
6
2
1
3
8:12
7
10. "Черно море"
6
1
1
4
7:13
4
11. "Ботев" (Вр)
6
1
1
4
4:13
4
12. "Дунав"
6
1
0
5
5:12
3
13. "Локо" (Пд)
7
1
0
6
3:10
3
14. "Локо 1929" (Сф)
5
0
2
3
5:10
2
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец"), Жоел Зварц (ЦСКА);

3 гола: Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

2 гола: Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас и Леандро Годой (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948");

1 гол: Квадво Дуа ("Лудогорец"), Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Ибрахим Кейта, Радослав Апостолов, Денислав Минчев, Александър Валиньо и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Ерар Францети, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Доминик Янков, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Кауе Карузо, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Емил Стоев, Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия").

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".

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