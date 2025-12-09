ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

19 декември (петък)
"Берое" - "Лудогорец" 17:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
19
|
14
|
2
|
3
|
43:12
|
44
|
2. "ЦСКА 1948"
|
19
|
11
|
4
|
4
|
31:20
|
37
|
3. "Лудогорец"
|
18
|
9
|
7
|
2
|
31:13
|
34
|
4. "Черно море"
|
19
|
9
|
6
|
4
|
25:14
|
33
|
5. ЦСКА
|
19
|
8
|
7
|
4
|
27:16
|
31
|
6. "Локо" (Пд)
|
19
|
7
|
8
|
4
|
20:22
|
29
|
7. "Славия"
|
19
|
7
|
7
|
5
|
23:21
|
28
|
8. "Локо 1929" (Сф)
|
19
|
6
|
8
|
5
|
21:18
|
26
|
9. "Ботев" (Вр)
|
19
|
6
|
7
|
6
|
15:16
|
25
|
10. "Арда"
|
19
|
6
|
6
|
7
|
20:19
|
24
|
11. "Ботев" (Пд)
|
19
|
6
|
3
|
10
|
25:29
|
21
|
12. "Спартак 1918" (Вн)
|
19
|
3
|
8
|
8
|
18:30
|
17
|
13. "Берое"
|
18
|
3
|
7
|
8
|
16:28
|
16
|
14. "Монтана"
|
19
|
3
|
6
|
10
|
14:33
|
15
|
15. "Септември"
|
19
|
4
|
3
|
12
|
19:41
|
15
|
16. "Добруджа"
|
19
|
3
|
3
|
13
|
13:29
|
12
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
11 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
10 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");
9 гола: Евертон Бала ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");
8 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");
7 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Марин Петков ("Левски");
6 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА);
5 гола: Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");
4 гола: Майкон ("Левски"), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Янис Гермуш ("Славия"), Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
3 гола: Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Георг Стояновски, Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия");
2 гола: Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Антоан Стоянов и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Феликс Ебоа Ебоа, Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Кауе Карузо и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Томаш Силва ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Мазир Сула и Радослав Кирилов ("Левски"), Кайо Видал, Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов ("Добруджа"), Лазар Марин, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Хосе Мартинес, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Квадво Дуа, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".
