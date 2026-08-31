ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

2 септември (сряда)

"Славия" - "Левски" 20:00 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 6 6 0 0 18:3 18 2. "Лудогорец" 7 5 2 0 12:5 17 3. ЦСКА 6 5 1 0 16:4 16 4. "ЦСКА 1948" 7 5 1 1 15:7 16 5. "Арда" 7 5 1 1 11:4 16 6. "Септември" 7 2 2 3 5:10 8 7. "Спартак 1918" 7 2 2 3 9:13 8 8. "Славия" 6 1 4 1 6:4 7 9. "Ботев" (Пд) 7 2 1 4 8:12 7 10. "Черно море" 7 1 1 5 8:16 4 11. "Ботев" (Вр) 7 1 1 5 4:15 4 12. "Дунав" 7 1 1 5 7:14 4 13. "Локо 1929" (Сф) 6 0 3 3 7:12 3 14. "Локо" (Пд) 7 1 0 6 3:10 3 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола: Жоел Зварц (ЦСКА);

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец");

4 гола: Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

3 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Рейналдо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Елиас Франко и Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");

2 гола: Радослав Апостолов и Александър Валиньо ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Кауе Карузо и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948");

1 гол: Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Ерар Францети, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Антонио Вутов, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Селсо Сидней, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Стефано Сенси, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Емил Стоев, Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия").

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".