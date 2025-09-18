ПЪРВА ЛИГА, IX КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

19 септември (петък)
"Монтана" - "Спартак 1918" (Вн) 17:45 ч.
(по Диема спорт)
"Левски" - "Лудогорец" 20:30 ч.
(по Диема спорт)
20 септември (събота)
"Добруджа" - "Локомотив 1929" (Сф) 17:00 ч.
(по Диема спорт)
"ЦСКА 1948" - "Локомотив" (Пд) 19:30 ч.
(по Диема спорт)
21 септември (неделя)
"Септември" (Сф) - "Ботев" (Пд) 17:45 ч.
(по Диема спорт)
"Славия" - "Берое" 20:15 ч.
(по Диема спорт)
22 септември (понеделник)
"Арда" - "Черно море" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Вр) - ЦСКА 20:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
7
|
6
|
1
|
0
|
15:4
|
19
|
2. "Лудогорец"
|
7
|
5
|
2
|
0
|
14:3
|
17
|
3. "ЦСКА 1948"
|
8
|
5
|
1
|
2
|
12:8
|
16
|
4. "Локо" (Пд)
|
8
|
4
|
4
|
0
|
9:5
|
16
|
5. "Черно море"
|
8
|
4
|
3
|
1
|
13:5
|
15
|
6. "Монтана"
|
8
|
3
|
2
|
3
|
6:11
|
11
|
7. "Локо 1929" (Сф)
|
8
|
2
|
4
|
2
|
7:5
|
10
|
8. "Ботев" (Вр)
|
8
|
2
|
4
|
2
|
6:6
|
10
|
9. "Берое"
|
7
|
2
|
3
|
2
|
9:11
|
9
|
10. "Арда"
|
8
|
2
|
3
|
3
|
9:9
|
9
|
11. "Спартак 1918" (Вн)
|
8
|
1
|
4
|
3
|
8:9
|
7
|
12. ЦСКА
|
8
|
1
|
4
|
3
|
7:8
|
7
|
13. "Септември"
|
8
|
2
|
0
|
6
|
8:18
|
6
|
14. "Добруджа"
|
8
|
2
|
0
|
6
|
6:12
|
6
|
15. "Славия"
|
8
|
1
|
2
|
5
|
9:16
|
5
|
16. "Ботев" (Пд)
|
7
|
1
|
1
|
5
|
5:13
|
4
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
5 гола: Алберто Салидо ("Берое");
4 гола: Марин Петков ("Левски"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");
3 гола: Николай Минков ("Ботев", Пд), Борис Димитров ("Монтана"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
2 гола: Асен Чандъров ("Черно море"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Филип Еджике ("Монтана"), Нене Бодега ("Берое"), Шанде да Силва, Даниел Иванов и Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Янис Гермуш, Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Петър Станич и Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Кристиан Димитров и Майкон ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Селсо Сидней, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте и Оливие Вердон ("Лудогорец"), Джеймс Ето'о, Сантяго Годой, Улаус Скаршем, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Петко Панайотов и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Парвизджон Умарбаев, Мартин Русков, Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Костадин Илиев ("Монтана"), Никола Фонтен и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).