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ПЪРВА ЛИГА, ХIV КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

Днес, 06:30

30 октомври (петък)

"ЦСКА 1948" - "Спартак 1918" (Вн)  17:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Локомотив 1929" (Сф) - "Ботев" (Пд)  19:30 ч.
(по Диема спорт)
 
31 октомври (събота)

"Локомотив" (Пд) - "Лудогорец" 14:00 ч.
(по Диема спорт)
 
"Дунав" - "Левски" 16:30 ч.
(по Диема спорт)

ЦСКА - "Славия" 19:30 ч.
(по Диема спорт)
 
2 ноември (понеделник)

"Черно море" - "Ботев" (Вр)  17:00 ч.
(по Диема спорт)

"Арда" - "Септември" (Сф) 19:30 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.   ЦСКА
12
9
3
0
29:9
30
 2. "Левски"
11
9
2
0
24:5
29
 3. "Лудогорец"
11
8
2
1
21:9
26
 4.  "ЦСКА 1948"
12
8
1
3
25:13
25
 5.  "Ботев" (Пд)
12
6
1
5
17:18
19
 6.  "Арда"
12
5
3
4
16:18
18
 7.  "Спартак 1918"
12
3
4
5
11:17
13
 8.  "Славия"
12
2
6
4
9:9
12
 9.  "Дунав"
12
3
2
7
15:21
11
10. "Ботев" (Вр)
12
2
4
6
10:21
10
11. "Локо" (Пд)
12
2
3
7
6:14
9
12. "Локо 1929" (Сф)
12
1
6
5
13:20
9
13. "Черно море"
12
2
3
7
13:22
9
14. "Септември"
12
2
2
8
10:23
8
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Жоел Зварц (ЦСКА); 

6 гола: Руан Круз ("Лудогорец"), Йоанис Питас (ЦСКА), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

5 гола: Елиас Франко и Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Ивайло Чочев ("Лудогорец");

4 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Александър Валиньо ("Дунав"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Атанас Илиев и Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Армстронг Око-Флекс и Рейналдо ("Левски");

3 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Радослав Апостолов ("Дунав"), Ерар Францети ("Септември"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Хуан Переа ("Левски"), Самуел Калу ("Ботев", Пд), Антонио Вутов ("Арда");

2 гола: Андре Либерал ("Септември"), Раян Лейтен ("Локомотив", Пд), Бруно Жордао и Стефано Сенси (ЦСКА), Васил Панайотов и Селсо Сидней ("Черно море"), Алберто Салидо  и Самуил Цонов ("Ботев", Пд), Кристиян Бойчев и Джордан Сейнт-Луис ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Бубакар Ан и Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Филип Гигов, Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев, Димитър Костадинов и Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Иван Минчев, Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия");

1 гол: Иван Желизко, Кайо Видал, Агибу Камара, Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Петър Витанов, Моатаз Земземи, Георги Русев, Драган Гривич, Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Илкер Будинов, Йоан Борносузов, Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Андре Алвеш ("Дунав"), Педро Игор, Галин Иванов, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Преслав Бачев, Вячеслав Велев, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Идрис Бунас, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Моамед Медфаи, Георги Минчев и Николас Пенев ("Локомотив 1929", Сф), Мауро Родригес, Карлос Меоти, Карлос Алгара и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Парвизджон Умарбаев, Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Анхело Мартино, Джеймс Ето'о, Лео Перейра, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич и Роберто Райчев ("Славия"), Хосе Гайегос, Сейни Санянг, Касим Аджи и Мартин Смоленски ("Ботев", Вр).

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Даниел Наумов ("Ботев", Пд) - за "ЦСКА 1948", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември", Ангел Грънчов ("Спартак 1918") - за "Локомотив 1929" (Сф).

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