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Любослав Пенев реши да напусне "Локомотив 1929" (Сф)

Решението е дошло от страна на 60-годишния специалист

Днес, 13:33
Любослав Пенев напусна "Локомотив 1929" (Сф) след по-малко от 5 месеца на поста.
СПОРТАЛ
Любослав Пенев напусна "Локомотив 1929" (Сф) след по-малко от 5 месеца на поста.

Любослав Пенев повече няма да е треньор на "Локомотив 1929" (Сф), съобщиха bTV и Dsport. Очаква се по-късно днес клубът или самият специалист да потвърдят новината. В момента се уточняват условията по прекратяването на договора. Все още не е ясно дали Пенев ще бъде начело на отбора в домакинството довечера срещу "Ботев" (Пд) от XIV кръг на Първа лига или тимът ще бъде воден от помощниците му.

Решението за напускането е дошло страна на 60-годишния треньор. Той пое отбора на 10 юни, след като премина през тежко лечение на онкологично заболяване. Присъствието му в "Локомотив 1929" обаче не даде очаквания импулс на отбора, който е на 12-ото място във временното класиране от общо 14 отбора със скромен актив от 9 точки след 12 мача (1 победа, 6 равенства и 5 загуби). Тимът също така достигна до 1/8-финалите за Купата на България, където ще срещне "Дунав". След домакинството срещу "Ботев" (Вр) на 24 октомври, завършило 1:1, феновете на "железничарите" започнаха да искат оставката на Пенев и това също е допринесло за напускането му.

Към момента идеята на ръководството на "Локомотив 1929" е отборът да бъде воден временно от директора на детско-юношеската школа Александър Георгиев в предстоящия мач със "Септември" (Сф) на 6 ноември. След това ще се търси постоянен треньор.

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