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Кабо Верде очаква милиардни приходи след бума на Мондиал 2026

От успеха на дебютанта на световно първенство ще спечелят не само играчите, но и туризмът в островната държава

Днес, 06:21
40-годишният вратар Возиня, който беше посрещнат в Кабо Верде като национален герой, ще капитализира чудесното си представяне с трансфер в американския "Интер Маями", където играят Лионел Меси и Луис Суарес.
ЕПА/БГНЕС
40-годишният вратар Возиня, който беше посрещнат в Кабо Верде като национален герой, ще капитализира чудесното си представяне с трансфер в американския "Интер Маями", където играят Лионел Меси и Луис Суарес.

Една малка държава ще извлече неочаквани дивиденти от представянето на националния си отбор по футбол на Мондиал 2026. Тя е Кабо Верде, чийто тим записа забележително представяне в дебюта си, достигайки до 1/16-финал, в който затрудни максимално световния шампион Аржентина (2:3 след продължения), а преди това завърши 0:0 с европейския първенец Испания, 2:2 с Уругвай и 0:0 със Саудитска Арабия.

Според експерти, интересът, който отборът предизвика, ще доведе до огромен тласък в туризма на островната държава край западния бряг на Африка, чието население е около 530 000 души. Футболните фенове буквално се влюбиха в Кабо Верде, този архипелаг от 10 вулканични острова.

Туристи от цял ​​свят вече набелязват островите Зелени нос като следващата си дестинация за почивка. Глобалното търсене в интернет за детайли около тях се увеличиха драстично през последните седмици като следствие от успехите на терена. Само в САЩ търсенето се е увеличило с над 800%, включително и в онлайн туристическата агенция Expedia, в сравнение със ситуацията преди турнира. Като цяло кликванията в Google, насочени към Кабо Верде, се увеличиха с над 5000%, тъй като туристите откриха чара на девствените плажове, вулканичните върхове и кристално чистите води на островите.

Европейската туристическа компания TUI съобщи, че търсенията за Кабо Верде са се удвоили в сравнение с юни 2025 г., докато интересът към Япония се е вдигнал със 110%. Страната е привлякла 1,25 млн. международни туристи през 2025 г., като от тях само 1% са били от САЩ. Сега се очаква този брой да се увеличи рязко през следващите месеци и години, благодарение на бума на Мондиал 2026. Директните полети от източното крайбрежие на САЩ до Кабо Верде обикновено отнемат 7 часа и струват средно $800 долара, по данни на "Форбс".

Столицата Прая, с население около 200 000 жители, която е разположена на южния бряг на остров Сантяго, а също и Сал - традиционно най-популярният остров за туристите, се считат за двете най-посещавани дестинации. Други забележителни характеристики на страната включват португалския като официален език, топъл, сух климат с температури от 24 до 29 градуса през цялата година и обща площ от малко над 440 кв. км. - приблизително 1.5 пъти по-голяма от тази на Роуд Айлънд.

Нещо по-важно - остронвата държава е чудесна възможност за бягcтвo oт пpeнaceлeнитe eвpoпeйcĸи ĸypopти със своето спокойствие. В допълнение - рекламата за Кабо Верде като "Острови на вечното лято" е допълнителен магнит.

Вече има примери за успешни пробиви на световно първенство по футбол, от които после туризмът на съответната държава прави ръст от милиарди долари в следващите няколко години - като Хърватия през 2018 г. и Мароко през 2022 г. Сега прогнозите са, че наред е тъкмо Кабо Верде.

Но от успехите печелят и самите играчи. 40-годишният вратар Возиня, който стана герой още в първия мач - 0:0 с Испания, след 7 важни спасявания, стана звездата на шоуто за "Сините акули". Преди началото на турнира той имаше 50 000 последователи в "Инстаграм", а сега те вече са над 28 милиона. И не само това - информациите са, че трансферът на Возиня в "Интер Маями" е почти сигурен. Интерес от големи европейски клубове има към почти всички негови съотборници.

Успехите на отбора на Кабо Верде бяха изживявани от цялата страна, която съответно привлече към себе си интереса на милиони фенове по света.
ЕПА/БГНЕС Успехите на отбора на Кабо Верде бяха изживявани от цялата страна, която съответно привлече към себе си интереса на милиони фенове по света.
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Ключови думи:

Кабо Верде, Мондиал 2026

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