ЕПА/БГНЕС 40-годишният вратар Возиня, който беше посрещнат в Кабо Верде като национален герой, ще капитализира чудесното си представяне с трансфер в американския "Интер Маями", където играят Лионел Меси и Луис Суарес.

Една малка държава ще извлече неочаквани дивиденти от представянето на националния си отбор по футбол на Мондиал 2026. Тя е Кабо Верде, чийто тим записа забележително представяне в дебюта си, достигайки до 1/16-финал, в който затрудни максимално световния шампион Аржентина (2:3 след продължения), а преди това завърши 0:0 с европейския първенец Испания, 2:2 с Уругвай и 0:0 със Саудитска Арабия.

Според експерти, интересът, който отборът предизвика, ще доведе до огромен тласък в туризма на островната държава край западния бряг на Африка, чието население е около 530 000 души. Футболните фенове буквално се влюбиха в Кабо Верде, този архипелаг от 10 вулканични острова.

Туристи от цял ​​свят вече набелязват островите Зелени нос като следващата си дестинация за почивка. Глобалното търсене в интернет за детайли около тях се увеличиха драстично през последните седмици като следствие от успехите на терена. Само в САЩ търсенето се е увеличило с над 800%, включително и в онлайн туристическата агенция Expedia, в сравнение със ситуацията преди турнира. Като цяло кликванията в Google, насочени към Кабо Верде, се увеличиха с над 5000%, тъй като туристите откриха чара на девствените плажове, вулканичните върхове и кристално чистите води на островите.

Европейската туристическа компания TUI съобщи, че търсенията за Кабо Верде са се удвоили в сравнение с юни 2025 г., докато интересът към Япония се е вдигнал със 110%. Страната е привлякла 1,25 млн. международни туристи през 2025 г., като от тях само 1% са били от САЩ. Сега се очаква този брой да се увеличи рязко през следващите месеци и години, благодарение на бума на Мондиал 2026. Директните полети от източното крайбрежие на САЩ до Кабо Верде обикновено отнемат 7 часа и струват средно $800 долара, по данни на "Форбс".

Столицата Прая, с население около 200 000 жители, която е разположена на южния бряг на остров Сантяго, а също и Сал - традиционно най-популярният остров за туристите, се считат за двете най-посещавани дестинации. Други забележителни характеристики на страната включват португалския като официален език, топъл, сух климат с температури от 24 до 29 градуса през цялата година и обща площ от малко над 440 кв. км. - приблизително 1.5 пъти по-голяма от тази на Роуд Айлънд.

Нещо по-важно - остронвата държава е чудесна възможност за бягcтвo oт пpeнaceлeнитe eвpoпeйcĸи ĸypopти със своето спокойствие. В допълнение - рекламата за Кабо Верде като "Острови на вечното лято" е допълнителен магнит.

Вече има примери за успешни пробиви на световно първенство по футбол, от които после туризмът на съответната държава прави ръст от милиарди долари в следващите няколко години - като Хърватия през 2018 г. и Мароко през 2022 г. Сега прогнозите са, че наред е тъкмо Кабо Верде.

Но от успехите печелят и самите играчи. 40-годишният вратар Возиня, който стана герой още в първия мач - 0:0 с Испания, след 7 важни спасявания, стана звездата на шоуто за "Сините акули". Преди началото на турнира той имаше 50 000 последователи в "Инстаграм", а сега те вече са над 28 милиона. И не само това - информациите са, че трансферът на Возиня в "Интер Маями" е почти сигурен. Интерес от големи европейски клубове има към почти всички негови съотборници.