Георги Иванов обяви подмладяване на БФС ангро

90% от старите кадри са заменени с нови хора. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов, който бе първият гост на новия подкаст на футболния съюз. Той се похвали с подмладяването: "Идват нови хора, млади хора, хора с амбиция, с различни виждания, които искат да се развиват и да развиват клубовете в зоните, в които работят. Затова я правим тази промяна. Не казвам, че някой от преди това, който е сменен или ще бъде сменен, не си е свършил работата, но искам промяна! Искам млади хора."

Възможно е Иванов да говори за персонала само в централата на БФС, но разпростирайки се в зоналните съвети - там са сменени едва 18% от шефовете на областните центрове на футболния съюз. Дори и в Изпълкома новите лица не са 90%, а шест от 15-те членове (или 40%) бяха в Изпълкома и при Борислав Михайлов - вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев, президентът на Аматьорската лига Румян Вълков, президентът на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов, юристът Михаил Статев (представляващ "Черно море"), кметът на Велико Търново Даниел Панов и ексдепутатът от БСП и строителен предприемач Димитър Георгиев. Последният стана зам.-министър на спорта, но се води член на Изпълкома в оставка, докато тя не бъде гласувана от следващия конгрес.

Иначе Георги Иванов очерта мащабно дигитализиране на работата в БФС: "Вече навлизаме в дигитален свят, който е много важен за нас. Клубовете трябва да започват да се подготвят, че ние оттук нататък трябва да работим по различен начин от този, който е сега и ние работим по различен начин. Ние взимаме кадърни хора, които са, може би, най-добрите в сферата си. Смея да твърдя, че в БФС работят най-добрите професионалисти и затова, когато някой клуб има проблем, независимо кой е той, ние съдействаме и помагаме."

Президентът се похвали и с доброто финансово състояние. Това се случва около 9 месеца, след като именно той бе заявил, че в БФС има остър недоимък на средства и дори се наложи да се теглят кредити за осъществяване на някои належащи разплащания. Дори по-рано днес от футболния съюз излязоха с официално становище, в което се съобщава: "Футболната централа е в отлично финансово състояние, като за последната година има допълнителен приход от 7 милиона лева към бюджета спрямо предходната година. На този фон БФС сключи няколко спонсорски договора през последните месеци, в резултат на което клубовете от Втора лига ще получат финансова помощ в размер на 800 000 лв."

А Иванов на свой ред додаде: "В момента сме в много по-добро състояние от това, в което наследих поста. Клубовете (б.ред. - от Втора лига) ще получават по 40 000 лв. годишно от договора със спонсора, а условието е ясно - средствата трябва да отиват за развитие на детско-юношеските школи."

Отделно до края на годината ще стартират и следващи проекти с ФИФА по изграждане на нови игрища и подобряване на инфраструктурата. Единственото, с което не се ангажира президентът на БФС бе победа над европейския шампион Испания, с който сме в една група от квалификациите за Мондиал 2026.

"Няма да обещавам победи срещу Испания - това би било несериозно. Но гарантирам, че националите ще дадат най-доброто от себе си", каза Иванов.