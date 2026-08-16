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Атлетите ни приключиха Евро 2026 с 37-о място

Маринела Нинева постигна най-доброто си време този сезон в маратона

Днес, 12:25
Алиса Вайнио напредва към финала на женския маратон
ЕПА/БГНЕС
Алиса Вайнио напредва към финала на женския маратон

Българското участие на Евро 2026 по лека атлетика в Бирмингам приключи с 37-о място. На тази позиция се нареди последният ни участник - Маринела Нинева, която стартира в женския маратон.

33-годишната българка финишира за 2:40:58, което е нейно най-добро постижение този сезон - старото беше от 2:42:10. Сартираха общо 52 атлетки, от които три не завършиха. 

Победителка стана финландката Алиса Вайнио, която постави и рекорд на европейските първенства от 2:22:26 ч. Призовата тройка допълниха Лили Ана Виндич-Тот (Унг) с 2:27:21 и Аби Донъли (Вбр) с 2:27:33.

При мъжете европейската титла спечели Аманал Петрос (Гер) с 2:09:11 ч. - също рекорд на шампионатите. Втори е Пиетро Рива (Ит) с 2:09:18, а трети - Гашау Аяле (Изр) с 2:09:21.

Така равносметката от българското участие в Бирмингам е два бронзови медала - на Божидар Саръбоюков в скока на дължина и на Александра Начева на троен скок; 11-о място на Габриела Петрова на троен скок; 18-о място на Христо Илиев на 100 м; и последно, 22-ро място на 200 м на Кристен Радуканова. 

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Ключови думи:

маратон, лека атлетика

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