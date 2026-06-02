Всеки пенсионер – пръв олигарх за бюджета

Ковид добавката към всяка пенсия, дори на неродените деца, е една от най-големите глупости, сътворени в пенсионната система през последните години. Сред експертите няма две мнения, че тази твърда сума от 60 лева, измислена през пандемията от Бойко Борисов и увековечена с общи усилия през 2022 г., няма място в пенсиите. Изваждането й от размера на бъдещите пенсии е препоръка във всеки анализ с мерки за стабилизиране на системата, част от всяка чернова за пенсионна реформа. Затова е цяло чудо, че "Прогресивна България" успява да превърне премахването й в още по-голяма глупост от въвеждането.

От 1 юли пенсионерите ще усетят на гърба си два негативни ефекта от новото управление. Колкото и ПБ да повтаря тази лъжа, увеличението на пенсиите няма да е със 7,8%, а с по-малко, защото ще е само върху основния размер на пенсията, без ковид добавката. Новите пенсии пък ще загубят 30,68 евро, защото за тях ковид добавката изцяло се отменя. 30 млн. евро по-малко ще влязат по тези две линии у пенсионерите през следващите шест месеца, при това без никакво предупреждение – много лошо стечение на обстоятелства при минимална пенсия, която дори след осъвременяването ще остане под прага на бедността.

Управляващите представят това като първа стъпка към солидарно затягане на колани. То уж трябваше да почне от замразяване на бюджетни заплати, премахване на автоматизми и съкращаване на персонал, но нищо от това още не се е материализирало и даже тече комично шикалкавене. На този фон пенсиите трябваше да са единственото гарантирано нещо, а изведнъж вчера се оказаха на първа линия на бюджетната дисциплина и на броени дни от земетръсни промени. "Пенсионерите ли са най-големите олигарси?!", възкликна Асен Василев. "Малко повече ми идва вашата патетика. Няма всички пенсионери да умрат заради 2 евро", отвърна му Константин Проданов. Тази реплика не стана по-красива от упоритото натякване, че

ПБ прави големи бюджетни саможертви,

като откъсва по 1 евро от партийните субсидии за получен глас (със смешния ефект от 3 млн. евро за една година).

В по-малкия контекст на пенсионната система бързането с ковид добавките също буди недоумение. Безспорно, включването на произволна твърда сума във всяка пенсия, независимо по какъв повод и в какъв размер, изкривява връзката между принос и права. Експертите многократно са коментирали и че е абсурдно тази сума да се индексира всяка година. С промените на ПБ обаче тези проблеми няма автоматично да изчезнат, а ще се получат и нови недоразумения:

– всяка пенсия ще получи различен процент осъвременяване, въпреки че неговата цел е да компенсира инфлацията и е редно процентът да бъде еднакъв;

– ниските пенсии ще получат по-малко увеличение от големите, защото при тях твърдата сума има по-голяма тежест;

– само минималната пенсия ще бъде увеличена изцяло по швейцарското правило – точно със 7,8%;

– старите пенсии завинаги ще останат привилегировани пред новите. Така при равни условия, пенсия от 30 юни 2026 г. ще е с 30,68 евро по-висока от пенсия, отпусната на 2 юли. Нещо повече – напълно е възможно при повече принос новата пенсия да е по-ниска от старата;

– след 1 юли ще има пенсии с индексирани добавки (отпуснатите до края на 2024 г. и минималната пенсия), пенсии с неиндексирани добавки (отпуснатите през 2025 г. и първата половина на 2026 г.) и пенсии без добавки (отпускани след 1 юли). Логика в това кой в коя група ще попадне няма – и трите са въпрос на политически прищевки.

Тези проблеми не са нерешими, но за целта трябва да бъдат част от нормална законодателна процедура, а най-добре – от цял пакет за оптимизиране на пенсионната система. В един от анализите за пенсионни промени например премахването на ковид добавката за новите пенсии вървеше с увеличаване на тежестта за всяка година стаж. Изваждането на неприсъщите разходи пък винаги е вървяло с прехвърлянето им към социалната система, докато ПБ бърза да ги отменя сега, а

социални помощи обещава за после,

като беше подхвърлена идеята за "иранска" добавка.

Ковид добавките са проблем на системата, но далеч не най-големият. Многократно е коментирано, че инвалидните пенсии надхвърлят редовите. Все повече хора се пенсионират с недостигащ стаж или предсрочно. Вместо да намаляват, пенсионерите се увеличават, не на последно място и заради наложени от ДПС промени в действителния стаж. Всеки се стреми максимално бързо да вземе пенсия, защото няма стимули за оставане на работа. Има непоклатимо голям дял сива икономика, има начислени, но неплатени осигуровки. Нищо от това не е коментирано от ПБ.

Извън проблемите в пенсионната система, действията на новите управляващи предизвикват смущение и по други линии. Дори вчера социалният министър Наталия Ефремова твърдеше, че швейцарското правило е "част от законодателството за изчисляване на пенсиите и не водим разговори за промяна на това правило". 7,8% увеличение гарантира и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев в голямото си изявление за състоянието на хазната на 18 май. И двете твърдения се оказаха неверни, но днес бяха разтръбявани на още по-висок глас. Депутатите на Радев очевидно нямат политически опит, за да не си отварят широк пенсионерски фронт, но вече владеят една от най-порочните практики на ГЕРБ и ДПС – непопулярни промени да се прокарват по заобиколни пътища в последния момент. Изборът им да започнат с ковид добавките показва и че лесните решения ще са на мода и тук за имитация на по-сериозни реформи.