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"Нетфликс" съкращава 1000 служители

Стрийминг гигантът планира организационни промени заради нарастващата конкуренция

Днес, 09:33
Миналия месец "Нетфликс" отпразнува в Мексико сити 15 г. от стъпването си на пазара в Латинска Америка с местни филмови звезди като актрисата Ана де ла Регера.
ЕПА/БГНЕС
Миналия месец "Нетфликс" отпразнува в Мексико сити 15 г. от стъпването си на пазара в Латинска Америка с местни филмови звезди като актрисата Ана де ла Регера.

Стрийминг гигантът "Нетфликс" планира "организационни промени", които включват съкращаване на около 6% от работната сила, или почти 1000 позиции. Двамата изпълнителни директори Грег Пийтърс и Тед Сарандос обявиха съкращенията на работни места в имейл до служителите, в който заявяват, че екипите по продукти, технологии, правни въпроси и човешки ресурси на компанията ще бъдат най-засегнати.

„Решения като тези никога не са лесни и ние не ги вземаме лекомислено", пишат Пийтърс и Сарандос, като добавят че бизнесът е силен, но компанията трябва да бъде „дисциплинирана по отношение на това къде дава приоритет на своите хора и ресурси, докато инвестира в бъдещ растеж и области с голямо въздействие за подобряване на услугата си“.

В края на 2025 г., според документите, "Нетфликс" е имала около 16 000 служители на пълен работен ден по целия свят. Сегашните съкращения са най-големите, които базираната в Калифорния компания е предприемала от години.

Тази година стрийминг платформата увеличи цените и отчита нарастване на печалбата. През второто финансово тримесечие "Нетфликс" е спечелила $3.4 млрд. и е натрупала приходи от $12.56 млрд. (съответно с 9% и 13% повече спрямо същия период на 2025 г.). Въпреки това прогнозата за третото тримесечие е под очакванията.

Конкуренцията в стрийминг пространството като цяло става все по-оспорвана. "Нетфликс" все още е доминиращ играч (формиращ 19% от пазара, според най-новите данни от стрийминг справочника JustWatch), но съперници, като Prime Video на Amazon и Disney+, са плътно по петите ѝ. 

HBO Max и Paramount+ пък вече са под една шапка - Skydance, след като откупуването на Warner Bros. Discovery от страна на Paramount за $81 млрд. приключи миналата седмица. Новият холивудски гигант планира с течение на времето да обедини стрийминг продуктите си „в една единствена услуга“. В края на миналата година Netflix първоначално сключи сделка за закупуване на студийното и стрийминг подразделение на Warner, но се отказа от тази оферта през февруари.

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