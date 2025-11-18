Тръмп посрещна тържествено престолонаследника на Саудитска Арабия

Саудитският престолонаследник Мохамед бен Салман пристигна в Белия дом, където бе посрещнат изключително тържествено от американския президент Доналд Тръмп. По време на церемонията по посрещането над Белия дом прелетя група самолети на американските ВВС, пред гостите мина конен парад. Президентът показа на госта резиденцията и портретите на бившите държавни глави на САЩ.

Саудитска Арабия ще инвестира най-малко 600 милиарда долара в САЩ, а тази цифра може да стане и по-висока, потвърди престолонаследникът по време на разговорите с Тръмп. САЩ потвърдиха продажбата на 48 изтребителя F-35. Ще бъдат същите като тези, които продаваме на Израел, отбеляза Тръмп.

Преди визитата бе съобщено, че Тръмп планира да предложи на Ер-Рияд големи сделки в областта на отбраната и икономиката, включително инвестиция в бъдещата мирна ядрена програма на Саудитска Арабия. Тръмп очаква от Мохамед бен Салман да нормализира отношенията на страната си с Израел - престолонаследникът потвърди интереса си към Аврамовите споразумения. "Искаме мир между израелците и палестинците", заяви той.

Тръмп заяви за Мохамед бен Салман: "Днес в Овалния кабинет имаме изключително уважаван човек. Много добър мой приятел". "Това, което е направил, е невероятно, както по отношение на правата на човека, така и по всички други аспекти", заяви Тръмп. За убийството на Джамал Кашоги, Тръмп просто заяви:

"Нещата се случиха, МБС (Мохамед бен Салман) не знаеше нищо за тях".