Съветът за мир на Тръмп ще
заседава във Вашингтон на 19 февруари

Не е ясно кой ще е от България и дали изобщо ще има наш представител

07 Февр. 2026
Преди 2 седмици премиерът в оставка Желязков включи България в Съвета за мир
Унгарският премиер Виктор Орбан днес заяви, че „след две седмици“ ще пътува до Вашингтон, за да присъства на учредителната среща на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, предадоха Франс прес и БТА. Ройтерс съобщи, че срещата във Вашингтон ще е на 19 февруари. Всички 27 страни, които подписаха хартата на съвета в Давос, са получили покана. 

„Снощи получих покана – след две седмици ще се видим отново (с американския президент) във Вашингтон, за провеждането на учредителна среща на Съвета за мир“, каза Орбан на предизборен митинг в град Сомбатхей, в Западна Унгария, преди парламентарните избори през април.

Според плана на американския президент за прекратяване на войната в ивицата Газа, палестинската територия трябва да се управлява временно от технократския Национален комитет за управление на Газа (НКУГ) под наблюдението на Съвета за мир, председателстван лично от Тръмп.

Но проектът на Хартата на Съвета за мир не споменава изрично палестинската територия и му се приписва по-голяма цел - да допринесе за разрешаването на въоръжените конфликти по света.

В преамбюла му косвено се критикува ООН, заявявайки, че Съветът за мир трябва да има „смелостта да се отклони от подходи и институции, които твърде често са се проваляли“.

Кандидатите за постоянно място в Съвета за мир трябва да платят билет на стойност от 1 милиард долара за участието си. На Вашингтонската среща ще се събират средства за възстановяване на Газа. 

В момента съветът има 27 членове и се председателства от Тръмп. Съветът за сигурност на ООН го упълномощи да наблюдава изпълнението на примирието в Газа и да работи по управлението и възстановяването.

Израелски официални лица казват пред Axios, че премиерът Бенямин Нетаняху ще се срещне с Тръмп в Белия дом идната сряда. 
Нетаняху е приел поканата на Тръмп Израел да се присъедини към съвета, но все още не е подписал устава. Ако Нетаняху участва в срещата на Съвета за мир, това ще бъде първата му публична среща с арабски и мюсюлмански лидери от преди атаките на 7 октомври и войната в Газа.

Все още не е ясно дали България ще бъде представена на учредяването, макар че премиерът в оставка Росен Желязков присъедини страната към съвета. Мандат за това му беше дало правителството. Но след това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че този парламент няма да ратифицира участието на България, независимо че за това изрично настоя лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски. Евродепутатът Радан Кънев разкри преди два дни, че Борисов е разказал на лидерите на ЕНП на срещата в Загреб, че България се е включила в Съвета за мир "заради някои проблеми със САЩ". По този повод ПП-ДБ очакваха премиерът Желязков да даде обяснения в петък на парламентарния контрол, но петъчното заседание бе отменено по искане на ГЕРБ, ДПС и ИТН. Не е ясно кой ще е премиер на 19 февруари. Най-вероятно дотогава президентът Йотова ще е посочила кой ще е служебният премиер.

