Собственикът и главен редактор на сръбската телевизия "Информер" Драган Вучичевич е бил арестуван днес по разпореждане на Втора основна прокуратура в Белград, съобщи регионалната телевизия Ен1, предаде БТА.

По информация на телевизията арестът е заради подозрения в продължително извършване на престъпленията "предизвикване на паника и безредици" и "възпрепятстване на правосъдието".

За задържането съобщи и бившият президент на Сърбия Александър Вучич по време на заседание на сръбския парламент.

Депутатите от управляващото мнозинство посрещнаха новината с аплодисменти, което предизвика недоволството на Вучич, отбелязва Ен1.

Телевизия Ен1 е поискала повече информация от Министерството на вътрешните работи и очаква отговор.

Драган Вучичевич е сръбски журналист и медиен предприемач, който е сред основателите на сръбските всекидневници "Национал", "Курир" и "Прес", а през май 2012 г. създава таблоида "Информер" заедно с едноименната телевизия, на които е собственик и главен редактор. Изданието и телевизията са определяни като близки до управляващата в технически мандат Сръбска прогресивна партия (СПП) и често са критикувани за сензационно съдържание и нарушения на журналистическата етика.

На 10 ноември сръбският медиен регулатор наложи на телевизия „Информер“ забрани за излъчване на предаването "Колегиум" за общо 25 дни, петдневно ограничение за излъчване на реклами във вечерните часове и предупреждение за необозначена политическа реклама, а преди това – на 4 ноември – наложи седемдневна забрана да излъчва предаването "Първа информация", в което според регулаторите е допуснато особено тежко нарушение на закона, припомня Ен1.



Няколко медийни асоциации и организации на гражданското общество в Сърбия преди това внесоха инициатива за отнемане на лиценза на "Информер", но РЕМ не се произнесе по тази инициатива.