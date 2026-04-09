Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ще продължи да нанася удари срещу подкрепяната от Иран Хизбула „навсякъде, където е необходимо“, ден след масираните атаки в Ливан.

„Продължаваме да удряме "Хизбула" със сила, прецизност и решителност“, написа Нетаняху в профила си в социалната мрежа Х, цитиран от АФП.

„Нашето послание е ясно: всеки, който действа срещу израелските граждани - ще бъде ударен. Ще продължим да поразяваме "Хизбула" навсякъде, където е необходимо, докато напълно възстановим сигурността на жителите на северната част на Израел“, добави той.

Израелската армия заяви, че е убила племенника на Наим Касем - лидер на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула", предаде Ройтерс.

"Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) нанесоха удар в района на Бейрут и елиминираха Али Юсуф Харши - личен секретар и племенник на [...] генерал Наим Касем", пише в изявление на армията. В текста се посочва, че Харши "е играел централна роля в управлението и охраната" на офиса на Касем.

„Жертвите на агресията срещу Ливан са 203 загинали и повече от 1000 ранени", заяви ливанският министър на здравеопазването Ракан Насредин.

„Жертвите на агресията срещу Ливан са 203 загинали и повече от 1000 ранени“, заяви ливанският министър на здравеопазването Ракан Насредин.

Ден по-рано министерството съобщи за 182 загинали и 890 ранени при едновременните удари, извършени без предупреждение и насочени към централни части на Бейрут и други региони на страната.

Европейският съюз призова Израел да прекрати ударите си в Ливан, като предупреди, че те застрашават примирието между Съединените щати и Иран.

„Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран. Споразумението трябва да обхване и Ливан“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

„Хизбула" въвлече Ливан във войната, но правото на Израел на самозащита не оправдава нанасянето на толкова мащабни разрушения“, подчерта тя, цитирана от АФП.

„Израелските удари убиха стотици хора през изминалата нощ, което прави трудно да се твърди, че подобни действия попадат в рамките на самозащитата“, добави Калас.

„Хизбула" трябва да се разоръжи, както се е съгласила. Европейският съюз подкрепя усилията на Ливан за разоръжаването на подкрепяната от Иран групировка“, добави още тя