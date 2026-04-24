Макрон се оттегля от политиката през 2027 г.

Не се занимавах, преди да стана президент, няма и след това, заяви държавният глава на Франция

Днес, 11:18
Еманюел Макрон е в Кипър на официално посещение, а след това и за неформална европейска среща.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че повече няма да се занимава с политика, след като изтече мандатът му през 2027 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Не се занимавах с политика преди това, няма да го правя и след това", каза Макрон в Никозия. Френският държавен глава е в столицата на Кипър на официално посещение, а след това и за неформална европейска среща.

"Винаги съм обичал страната си и винаги съм се интересувал от живота на страната ми", каза още той.

48-годишният Еманюел Макрон спечели президентските избори във Франция за първи път през 2017 г., когато на балотажа победи Марин льо Пен с 66% от гласовете и официално встъпи в длъжност на 14 май същата година. През 2022 г. той беше преизбран за втори мандат, отново в битка срещу Льо Пен, но този път с по-малка подкрепа - 58,55%, и стана първият френски президент от 2002 г., който получава повторно доверие.

Сред основните проблеми по време на управлението му бяха протестите на "жълтите жилетки" срещу високите разходи за живот и социалното неравенство, както и масовото недоволство срещу пенсионната реформа и вдигането на пенсионната възраст. Първият му мандат беше белязан и от пандемията от COVID-19, икономическите последици от нея и мерките за ваксинация.

Вторият му мандат преминава под знака на войната в Украйна, енергийната криза, инфлацията и отслабеното парламентарно мнозинство, което затрудни вътрешнополитическите му реформи.

Още новини по темата

Макрон призова за създаването на „коалиция за независимост от САЩ и Китай”
03 Апр. 2026

Макрон призовава за действие, "за да не бъде пометена Европа"
10 Февр. 2026

Съветник на Макрон се срещнал в Москва с помощник на Путин
05 Февр. 2026

Европа смята да извади "търговската базука" срещу САЩ
18 Яну. 2026

Макрон обяви, че започва строеж на нов самолетоносач
22 Дек. 2025

Париж може да размрази контактите с Москва
21 Дек. 2025

FT: Франция взриви споразумението за руските активи
21 Дек. 2025

Макрон назначи Себастиен Лекорню за нов премиер на Франция
09 Септ. 2025

Фридрих Мерц: Френско-германският мотор заработи отново
30 Авг. 2025

Посланикът на САЩ си навлече гнева на Франция заради критиките му към Макрон
25 Авг. 2025

Съд в Сърбия нареди арест на двама бивши министри
03 Авг. 2025

Израел: Франция награждава терора
25 Юли 2025

Семейство Макрон заведе дело в САЩ срещу инфлуенсърка
23 Юли 2025

Макрон ускори увеличаването на военния бюджет на Франция
14 Юли 2025

