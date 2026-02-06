Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гръцки полковник е арестуван за шпионаж в полза на Китай

Днес, 11:25
Pixabay

Полковник от Военновъздушните сили на Гърция е бил арестуван по обвинения в шпионаж в полза на Китай, съобщи БНР като цитира гръцкото министерство на отбраната.

Арестът е извършен от гръцките служби за сигурност в сътрудничество и координация с други служби от НАТО. Задържаният офицер е имал достъп до секретна информация не само на гръцките военни сили, но и до класифицирана информация за действията на страните от Алианса.

Военният е бил арестуван във военната база Кавури до Атина, където е служил, след като е извършено проследяване от Отдела за борба с киберпрестъпленията и от военния отдел за сигурност. Разследващите са достигнали до получателя на секретните данни, като се смята, че това са китайски служби.

Установен е начинът на предаване на информацията.
При разпита арестуваният полковник е признал връзките си с китайските служби, съобщил е как е изпращал информацията. Признава също, че е бил стимулиран с много средстава за шпионажа.


По случая днес има извънредно заседание на Генералния щаб на гръцките въоръжени сили.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шпионаж

Още новини по темата

Украйна арестува китайски шпиони
09 Юли 2025

Полша забрани на туристи да снимат 25 000 обекта
17 Апр. 2025

Русия изгони британски дипломат заради шпионаж
26 Ноем. 2024

23-годишен с украински паспорт и дронове е задържан за шпионаж
19 Юни 2024

Полски съдия избяга в Беларус
09 Май 2024

Лондон изгони руския военен аташе и деактува руски имоти
08 Май 2024

Службите във ФРГ са следили 9 г. китайския сътрудник на евродепутат
27 Апр. 2024

Шпионски скандал в полза на Китай разтресе Европарламента
23 Апр. 2024

Чехия разкри руска хибридна мрежа за влияние на евроизборите
28 Март 2024

Особености на националния лов на руски шпиони и активи
11 Март 2024

Военен от САЩ изнесе държавни тайни в сайт за запознанства
05 Март 2024

Шестият обвинен от Лондон за шпионаж българин е бил известен плувец
29 Февр. 2024

Разузнавачи и шефове от МО и НС отиват на съд за руски шпионаж
14 Февр. 2024

Съд пусна от ареста обвинения за руски шпионаж

08 Февр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ