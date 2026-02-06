Гръцки полковник е арестуван за шпионаж в полза на Китай

Полковник от Военновъздушните сили на Гърция е бил арестуван по обвинения в шпионаж в полза на Китай, съобщи БНР като цитира гръцкото министерство на отбраната.

Арестът е извършен от гръцките служби за сигурност в сътрудничество и координация с други служби от НАТО. Задържаният офицер е имал достъп до секретна информация не само на гръцките военни сили, но и до класифицирана информация за действията на страните от Алианса.

Военният е бил арестуван във военната база Кавури до Атина, където е служил, след като е извършено проследяване от Отдела за борба с киберпрестъпленията и от военния отдел за сигурност. Разследващите са достигнали до получателя на секретните данни, като се смята, че това са китайски служби.

Установен е начинът на предаване на информацията.

При разпита арестуваният полковник е признал връзките си с китайските служби, съобщил е как е изпращал информацията. Признава също, че е бил стимулиран с много средстава за шпионажа.



По случая днес има извънредно заседание на Генералния щаб на гръцките въоръжени сили.