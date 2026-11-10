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Авиопревозвачът на Австралия съкращава 850 служители заради ИИ

Qantas обяви, че изкуственият интелект фундаментално променя световната авиоиндустрия

Днес, 06:55
Qantas е основана през 1920 г.
ЕПА/БГНЕС
Qantas е основана през 1920 г.

Авиокомпания Qantas обяви, че съкращава 850 работни места, тъй като прехвърля част от корпоративните си функции в Индия и ускорява внедряването на изкуствен интелект.

Най-големият авиопревозвач на Австралия и третият най-стар в света съобщи, че е сключил споразумение с консултантската фирма Accenture за цялостно обновяване на „вътрешните системи“, като определен брой работни позиции ще бъдат поети от „екипи в Индия“.

„Наясно сме, че това ще бъде тежка новина за някои от нашите служители, като решението по никакъв начин не омаловажава техния принос или отдаденост“, заяви главният изп.директор Ванеса Хъдсън и добави, че орязването на 850-те работни места ще започне в средата на 2027 г.

Според нея изкуственият интелект е на път фундаментално да промени авиоиндустрията в световен мащаб.

„Мащабът и скоростта на промените в тази сфера са безпрецедентни - нещо, което бизнесът не е виждал от поколения насам. Водещи организации по целия свят вече са напреднали значително в използването на технологии и изкуствен интелект, за да трансформират из основи начина си на работа; за нас оставането на едно място не е опция“, коментира Хъдсън.

Междувременно от Qantas заявиха, че предстои „най-мащабното обновяване на флотилията в историята на компанията“.

През изминалата финансова година Qantas Group добави 17 нови самолета, а през следващата се очакват още до 31 машини. Тази инвестиция ще позволи на Qantas да започне извеждането от експлоатация на своите двуетажни самолети A380, считано от 2028 г.

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