Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус призова САЩ да премахнат блокадата върху доставките на гориво за Куба, понеже недостигът им нанася сериозни щети върху здравната система на острова.

По време на тридневното си посещение в Куба с цел обиколка на здравни заведения в Хавана, директорът на СЗО съобщи, че организацията ще предостави 2 млн. долара в подкрепа на националната имунизационна програма на страната, както и за осигуряване на необходима медицинска апаратура за здравните заведения. Гебрейесус заяви пред медиите, че в Куба в момента има близо 100 000 чакащи операции, като 12 000 от пациентите са деца. "Недостигът на гориво и енергия, наред със санкциите върху закупуването на медикаменти и оборудване, оказват сериозен натиск върху тези здравните услуги", каза тай.

Здравната система на Куба, която някога бе безплатна, търпи рязък упадък заради недостига на гориво след затегнатите санкции на САЩ срещу енергийния сектор на острова. Това допълнително влошава икономиката, която и без това изпитва сериозни затруднения от години, припомня АП. В болниците в цяла Куба липсват консумативи, включително спринцовки, марли, ваксини и упойки. Липсват и резервни части за ремонт на апаратура, като например машини за хемодиализа и скенери за компютърна томография.

Ситуацията е шокираща, заяви Марио Крус Пеняте, представител на Панамериканската здравна организация и Световната здравна организация (СЗО) в страната. Той заяви, че Куба дълго време е поддържала здравни показатели, съизмерими с тези на развитите държави – ниска смъртност, висока продължителност на живота, висок обхват на ваксинацията и широко достъпни грижи за бременни жени. В правителствен доклад, публикуван през юни, се посочва, че продължителността на деца с онкологични заболявания е спаднала до 65% при 85% преди началото на енергийната блокада на САЩ през януари.