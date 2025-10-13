Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Веригата ДАР поглъща магазините "345"

Сделката няма да промени съществено пазара на хранителни стоки в София, обяви антимонополната комисия

Днес, 14:06
Познатата на софиянци марка "345" постепенно ще изчезне.
345
Познатата на софиянци марка "345" постепенно ще изчезне.

Интересно оживление се наблюдава на българския пазар на бързооборотни стоки. "Магазини за хората" все още няма, но пък магазините "Минимарт" никнат като гъби след дъжд, а обектите от веригата "345" ще преминат към нови собственици.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на компанията „НИКОН-НК“ ЕООД, собственик на търговска верига „ДАР“, да придобие „345“ ООД. Сделката бе обявена през август, но трябваше да изчака произнасянето на антимонополния регулатор. 

Планът е за плавно "ребрандиране" на обектите "345". Магазините на улиците „Кумата“ в Бояна и „Земен“ в Ситняково първи ще бъдат затворени за ремонт. До 3 месеца те ще отворят с нова визия и под марката „ДАР“, съобщи сайтът "Економик". Според условията на сделката тримата съсобственици на „345“ се задължили в продължение на две години да не се занимават със сходна дейност на територията на София.

Купувачът „ДАР“, който управлява 12 магазина в София, ще увеличи мрежата си с още с 16 в резултат на поглъщането на „345“ и ще се изкачи на пето-шесто място сред основните вериги в столицата, където водач е „Билла“. И по отношение на приходите от продажби обединената група ще е далеч от големите - „Фантастико“, „Лидл“, „Билла“ и „Кауфланд“. 

КЗК подчертава в одобрението си на сделката, че тя няма да навреди на конкуренцията, тъй като на пазара в София има много играчи и постоянно навлизат нови участници. Регулаторът посочва например веригата Minimart, която навлиза мощно и вече има 92 магазина само в столицата.

Интересен детайл в сделката е, че три от собствените недвижими имоти на „345“ ще преминат към друг собственик, а „ДАР“ ще ги управлява като техен наемател. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДАР, 345, Минимарт

Още новини по темата

Управляващите окончателно орязаха правомощията на Радев върху службите
10 Окт. 2025

Прокурори разследват теч на тайни през ваучери за храна в разузнаването
07 Февр. 2024

Разузнаването обвини депутата Ат. Атанасов за неистини
02 Февр. 2024

ПП и ДБ вземат със закон службите от президента
01 Дек. 2022

Президентът и премиерът чегъртат в сектора за сигурност
14 Авг. 2021

Правителството маха и шефа на разузнаването
16 Юни 2021

Янев: Въпросът за махането на шефовете на ДАНС и ДАР е реторичен
21 Май 2021

Радев: Шефовете на службите са верни на Борисов, а не на България
19 Май 2021

Летящите килими*
07 Окт. 2020

Прокуратурата арестува разузнавач и го обвини за издаване на тайни
10 Юни 2020

Управляващите рязко разшириха правомощията на разузнаването

21 Май 2020

Разузнаването ще се бори и с хибридните атаки

25 Февр. 2020

Зам.шеф на разузнаването поиска да си тръгне от поста
12 Февр. 2020

Бивш шеф на разузнаването е обвинен за изтичане на тайни
21 Яну. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар