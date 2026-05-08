Производството на природен газ в Румъния скоро ще надвиши значително вътрешното потребление. Това ще се случи в момента, в който проектът „Нептун Дийп“ в Черно море достигне производствено плато, прогнозира Аристотел Жуде, член на борда на директорите на Romgaz, на конференция за подготовката за зимния сезон.

Добивите на "Нептун Дийп“ се оценяват на приблизително 8 млрд. кубически метра годишно, като се очаква находищата на сушата да осигурят още около 8 милиарда. Това означава, че Румъния ще разполага със сериозни "излишни" количества за износ - средното й вътрешно потребление е съм 11 млрд. куб. метра годишно.

Междувременно OMV Petrom и Romgaz ускориха графика за „Нептун Дийп“: първият газ може да постъпи в газопреносната система още през първата половина на 2027 г. - шест месеца по-рано от първоначално прогнозираното. Оптималните обеми на производственото ще бъдат достигнати до края на третото тримесечие на следващата година.



Romgaz се подготвя за зимния сезон 2026-2027 г., като поддържа производството, извършва основни ремонти и работи по съществуващите сондажи и инвестира в рехабилитацията на зрели находища. Компанията има годишни инвестиционни програми на стойност над 5 милиарда румънски леи (над 935 млн. евро).

От производството за периода април 2026 - март 2027 г. приблизително 70% са разпределени за битови потребители и производители на топлинна енергия на регулирана цена от около 21 евро за мегаватчас.



