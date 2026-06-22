Севар Иванов се лута в лабиринта на гей любов в нова италианска пиеса

Театър 199 ще представи своята лятна премиера – „Както в най-добрите дни“, на 29 и 30 юни от 20.00 часа. Пиесата се поставя за първи път в България, а специален гост на двете премиерни дати на спектакъла ще бъде авторът – италианският драматург Диего Плеутери.

В постановката участват актьорите Севар Иванов и Теодор Кисьов, а режисьор е Марий Росен. Сценограф е Борис Далчев с асистент Кая Иванова, композитор е Константин Тимошенко, а хореограф – Яница Атанасова.

Двамата актьори спечелиха ролите в проекта след сериозен кастинг през февруари, за участие в който документи бяха подали още 135 техни колеги. От тях за прослушването бяха одобрени кандидатурите на 90 мъже – професионални актьори и студенти в последен етап на обучението си. До втори кръг бяха допуснати 21 души, сред които вече познатите от други театри и независими постановки Станислав Кондов, Иван Станчев, Борис Кръстев, Стефан Додуров, Мартин Петков, Спартак Тодоров, Кристиян Негалов, Йордан Върбанов, Ахмед Юмер и др. От тях до трети кръг стигнаха 13, преди да бъдат излъчени победителите – Севар Иванов и Теодор Кисьов.

Ако сте готови да се срещнете с една объркана, откровена и чаровна история за любовта, ако сте готови да се отдадете на всички неврози, страхове, нежности и страсти, които тя предлага в комбинация с много вълнения, хумор и нелепости – това е точно спектакълът за вас, приканват от екипа.

Изживяваме ли наистина най-добрите си дни, когато любовта ни връхлети? Разбира се! Най-трудните и най-вълшебни дни са онези, в които се оказваме в нейния плен – онези дни, в които истински обичаме, колкото и пълна бъркотия да са те. Каквито и да сме, каквито и да са, те са...най-добрите дни, убедени са създателите на спектакъла.

Темата на пиесата „Както в най-добрите дни“ е от онези, към които съвременният наш театър рядко дръзва да посегне. А когато го направи, обичайно е през призмата на предизвикателството, сензацията или пък фарса. Но по отношение на текста на младия италиански автор подобен подход не може да се приложи. „Прочитът на творческия екип, начело с Марий Росен, се впуска в дълбочина на привидно простата емоционална ситуация на персонажите в романтичната комедия – А. и Б., и навлиза в сложен лабиринт. В него човек се лута с въпроси за интимността и идентичността, отговорността и страховете, които стоят пред всеки от нас в свят, изобилстващ от категорични формули, догми и предразсъдъци. Именно в такава среда на страх от истинските чувства се потапят героите на Теодор Кисьов и Севар Иванов с всички рискове, водовъртежи и подводни камъни в потенциално смайващите им дълбини. Рискът, разбира се, винаги е налице. Но какъв е животът, ако се живее на повърхността?!“, разсъждава драматургът на постановката Андрей Филипов.

Диего Плеутери е роден в Мелцо, недалеч от Милано, през 1998 г. Изучавал е драматургия и актьорско майсторство, участвал е в редица постановки, а от 2025 г. е резидент драматург и младши програмен директор в прочутия торински Театро Стàбиле, създаден през 1955 г. Първата му пиеса е „Майки“ (2019), следват „Призив към Европа“ (2024) и „Всичко у мен е любов – за политическия корпус на Пиеро Гобети" (2025). През април тази година в Театро Гобети в Торино се състоя премиерата на текста му със заглавие „Завинаги ще си останем тук и кротко ще те чакаме“, в който три актриси влизат в ролите на златна рибка, куче и котка, изоставени от стопанина си. А в прочутия Пиколо театро в Милано се играе негов превод и адаптация на Шекспировия „Хамлет“. „Както в най-добрите дни“ (2022) е първото произведение на Плеутери, преведено на български език. Преводът е на Нева Мичева.

Следващите представления са на 18 и 19 юли.