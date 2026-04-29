Поколение D(ance) завладява София с „Антистатик“

19-ото издание на фестивала за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“ започва на 8 май и в продължение на 12 дни ще представи повече от 20 събития, подредени в международна програма, българска танцова платформа и образователна програма. Мотото на изданието тази година е „Поколение D(ance)“ и визира поколението на онези, за които танцът е едновременно време и пространство за сближаване. „Поколение D(ance) е тук. Тук дисциплината на ума отстъпва пред лудостта на тялото. Тук дързостта не е изключение, а норма. Тук допирът е акт на съпротива“, споделят организаторите Ива Свещарова, Вили Прагер и Стефан А. Щерев

Пет продукции са включени в международната програма на фестивала. Специално за „Антистатик“ в София пристигат Франсишку Камашу – една от ключовите фигури на движението за съвременен танц, възникнало в Португалия в края на 80-те години, и Мег Стюарт. Пионер на съвременния танц в Европа, през 2018 г. тя печели „Златен лъв" за цялостен принос на Венецианското биенале. За своето представление „Да те открадна за момент“ двамата се събират на сцената като дует за първи път от три десетилетия, черпейки вдъхновение от мистериозните нурагически руини на Сардиния.

Рут Чайлдс oт легендарната танцова фамилия на Лусинда Чайлдс гостува на „Антистатик“ със спектакъла „Фантазия“. „Фантазия“ е портал, през който нахлуват музикалните спомени на едно дете, превърнало ги в основа на своята хореографска работа като възрастен. Чрез откъси от класически произведения, звучали някога около нея, Рут Чайлдс поставя на сцената дълбоко личните пластове на физическата си и емоционалната памет. От 2015 г. тя работи и по проект за възстановяване на ранните творби на своята леля – американската хореографка Лусинда Чайлдс, които след време се надяваме да достигнат и до България, отбелязват организаторите.

В програмата на фестивала присъстват и две румънски продукции. Едуард Габия, познат от музикалното дуо Karpov not Kasparov, излиза на сцената като танцов артист със „Смяна на кодове“. Представлението потапя зрителя в наелектризирано пространство от език, движение и действие. Хореографът Михай Михалча пък представя „Непозволени движения“ – спектакъл, който се разгръща като халюцинация от образи от различни епохи. В нея се наслагват ранните дни на индустриализацията, домашният оптимизъм от 50-те години на миналия век, както и нашето настояще, в което технологиите стават все по-способни да разпознават и интерпретират движенията и поведението ни. И двете постановки се осъществяват с подкрепата на Националния център за танц на Румъния, който е първият по рода си в Източна Европа.

„Работническо тяло“ е най-новото представление на Михаел Турински, чиято премиера се състоя през януари 2025 г. в Tanzquartier, Виена, а сега е спирка от програмата на „Антистатик“. Вдъхновено от поемата на Пиер Паоло Пазолини Le ceneri di Gramsci („Прахът на Грамши“), то се опира на наследството на Антонио Грамши – марксистки философ, съосновател на Италианската комунистическа партия и самият той човек с физическо увреждане, за да изследва политическите и еротичните измерения на солидарността на работническата класа.

Между 16 и 19 май ще се проведе петата българска танцова платформа, която представя пред родната публика и специално поканени международни гости и селекционери най-актуалното от съвременната ни танцова сцена. В продължение на 4 дни ще бъдат показани 12 продукции на хореографите Искра Проданова, Галина Борисова, Зорница Стоянова, Ива Свещарова и Вили Прагер, Александар Георгиев-Аце, Виолета Витанова и Станислав Генадиев, Жана Пенчеа, Теодора Попова, Марион Дърова и Яница Атанасова, Коста Каракашян, Живко Желязков.

Фестивалът ще отбележи Деня на Европа 9 май със специална прожекция и среща-разговор с мултидисциплинарния артист от Украйна Антон Овчинников. Той ще представи четири танцови филма на четири жени от Украйна, създадени в рамките на проекта „Да помним/PAM_YA_TA_TY“. Той настоява за внимание към факта, че украинските артисти не са просто свидетели, а творци, които оформят културната памет на днешния ден. PAM_YA_TA_TY е и мост между онези от тях, които остават в Украйна, и другите, които се установяват в Европа.

Фестивалът се открива на 8 май с представянето на брой 8 на „Списание за танц“, посветен на визуалните аспекти на танца и с реконструкцията и съпътстващата изложба на „хореографката мутант” Галина Борисова. Чрез тази продукция „Антистатик“ поставя на фокус значението на танцовата памет и необходимостта от нейното активиране в съвременния контекст.

Билетите вече са в продажба онлайн на https://linktr.ee/antistaticfestival, както и на място в РЦСИ „Топлоцентрала“. С разбиране към сложната ситуация, в която се намира публиката през 2026 г., „Антистатик“ продължава инициативата „Плати колкото можеш“ – принцип на ценообразуване за всички събития от международната програма на фестивала. Всеки зрител може да избере каква сума да заплати за билета си от три ценови категотрии: 11, 15 или 20 евро. Билетите за представленията от българската танцова платформа са на цена 7 евро.