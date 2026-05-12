НИМ търси "Неандерталецът в мен" сред находки от праисторията

НИМ Плакатът за изложбата подсказва, че приликите на неандерталецът със съвременния човек са много повече, отколкото обикновено се мисли.

Националният исторически музей ще открие днес, 12 май, от 15.00 часа в своята Зала за временни експозиции (етаж 3) изложбата "Неандерталецът в мен. Пещерата Бачо Киро: следи от споделено човешко минало". Експозицията представя неандерталците не като примитивни същества от далечното минало, а като самостоятелен човешки вид, съществувал паралелно с Homo sapiens и оставил реална следа в генетичното наследство на съвременния човек.

Нови научни изследвания показват, че контактите между неандерталците и първите съвременни хора са били значително по-сложни и по-близки, отколкото дълго време се е смятало. Чрез богат научен и визуален разказ изложбата проследява мястото на неандерталците в човешката история и представя редица техни постижения, които променят установените представи за този човешки вид.

Посетителите ще могат да се запознаят с доказателства за изработване на облекло, грижа за болни и ранени членове на общността, погребални практики, развитие на социални структури, както и прояви на символно и художествено мислене, включително пещерно изкуство.

Изложбата е изградена около два основни тематични акцента. Първият разглежда съжителството и взаимодействието между Homo neanderthalensis и Homo sapiens – процес, включващ конкуренция, културен обмен и възможно биологично смесване. Вторият поставя фокус върху някои от най-значимите праисторически открития на територията на България – тези от пещерата Бачо Киро в Предбалкана, близо до Дряновския манастир.

Именно находките от пещерата Бачо Киро са в центъра на експозицията и представляват нейните основни експонати. Те включват едни от най-ранните свидетелства за присъствието на Homo sapiens в Европа, датирани отпреди около 45 000 години, както и богати археологически материали – костни находки, каменни и костни оръдия на труда, украшения и останки, свидетелстващи за високо ниво на технологично и културно развитие. Изключителната научна стойност на тези находки се състои и в това, че предоставят доказателства за контакт между неандерталци и съвременни хора в един от най-важните периоди от праисторията на Европа.

С изложбата "Неандерталецът в мен" НИМ отправя покана към своите посетители да преосмислят представите си за човешката еволюция и да открият неочаквано близката връзка между нас и нашия неразбран докрай далечен прародител.

