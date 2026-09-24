Между Кан и "Оскар" "Мечтаното приключение" спечели "Златна роза"

"Мечтаното приключение" - копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия, която неотдавна бе избрана и да представи страната ни на 99-ите награди "Оскар", спечели Голямата награда от 44-тото издание на фестивала "Златна роза". Режисьорката Валеска Гризебах не успя да присъства на церемонията във Варна снощи заради премиерата в Германия, но във видеообръщение каза, че наградата е най-важната за нея и е благодарна за сътрудничеството на останалите от екипа. Филмът е сниман изцяло у нас, в региона на Свиленград, с непрофесионални актьори. Той вече спечели Наградата на журито в Кан през май.

"Погледът към България е отвън, но не отвисоко. Режисьорката преобразява жанровете неусетно. С почти хирургическа точност тя разкрива едно общество, в което лоялността тежи повече от закона, не осъжда, вглежда се дълго и наблюдението се превръща в близост. В тази България се разпознава цяла Европа", прочете председателят на журито Самуел Финци мотивите за избора на победителя. Призът бе връчен на продуцентката от българска страна Мила Войникова. "Мечтаното приключение" получи и приза на Съюза на българските филмови дейци.

"Златна роза" за най-добра мъжка роля си поделиха двама: Иван Савов в "Черни пари за бели нощи" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов и Галин Стоев за копродукцията с Канада "Нина Роза". Наградите за най-добра женска роля (Таня Шахова) и най-добра режисура също бяха присъдени на "Черни пари за бели нощи". Във видеообръщение от Сан Себастиан Шахова благодари на Варна, че поддържа фестивала на българския игрален филм, както и на журито за наградата, с която я удостоява след 50 години усилия в киното.

За сценарий бе отличен екипът Виктория Пенкова, Зорница София и Петър Делчев за "Три килограма щастие". Валерия Крачунова Попова бе премирана за музиката си в "Юго Флорида", копродукция между Сърбия, България, Франция, Хърватска и Черна гора. Наградата за операторско майсторство заслужи Юлиан Атанасов за филма "Лъст" на реж. Ралица Петрова.

При дебютите призът е за "Всички умират по новините" на Виктор Иванов. Той е сниман преди осем години, сега режисьорът работи по нов проект и завършва магистратура по режисура в Ню Йорк. Същото заглавие получи още наградата за творческа смелост и признанието на младежкото жури на фестивала. В конкурса за късометражни филми "Златна роза" бе удостоен "В открито море" на Димана Марковска.

Наградата за сериал е за "Дъждът оставя следи", също творба на режисьорския тандем Кристина Грозева и Петър Вълчанов.

Публиката избра "Нина Роза" за свой фаворит, като при връчването бе подчертано варненското участие във филма в лицето на Галин Стоев, който е родом от града.

Преди церемонията по награждаването зрителите бяха приканени за минута мълчание в памет на Михаил Мелтев и Христо Илиев-Чарли, които ни напуснаха тези дни.