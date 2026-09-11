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Мариан Бачев се завръща на сцената с мюзикъл по Уди Алън

В „Куршуми над Бродуей“ в Русенския театър ще гостува и популярната актриса Деси Бакърджиева

Днес, 17:14
Мариан Бачев и Деси Бакърджиева ще са звездите в "Куршуми над Бродуей" на русенска сцена.
ДТ Сава Огнянов - Русе
Мариан Бачев и Деси Бакърджиева ще са звездите в "Куршуми над Бродуей" на русенска сцена.

Бившият министър на културата Мариан Бачев се завръща на сцената с мюзикъла „Куршуми над Бродуей“ по либрето на Уди Алън и Дъглас Макграт, който ще има предпремиера утре вечер, 12 септември, в Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе (Доходното здание). Специално за амбициозната продукция, която открива ударно новия сезон на Русенския театър, гостува и популярната актриса Деси Бакърджиева, разбираме от страницата на театъра във Фейсбук. Официалната премиера е насрочена за 19 октомври в рамките на фестивала „Есенни театрални срещи“ в крайдунавската ни столица, уточнява БТА.

„Бродуей. Джаз. Мафия. Страсти. И 120 минути екшън!“, провокират любопитството ни от творческия екип. Режисьор на спектакъла е Ненад Витанов от Северна Македония, който споделя: „На сцената се сблъскват световете на актьорите, авторите, режисьорите и гангстерите – всеки със своята истина, всеки със своята цена. Свят на театрални страсти, амбиции и конфликти между изкуството и мафията, моралните и реалните убийства зад кулисите“.

Главният герой е идеалистично настроеният драматург Дейвид, в чийто образ влиза Мариан Бачев. Той се опитва да намери театър, който да продуцира новата му пиеса, когато най-неочаквано се появява финансова подкрепа от мафиот, но срещу условието неговата приятелка, бивша стриптийзьорка, да получи главната роля. По думите на режисьора спектакълът изследва морала на твореца и границите, които той е готов или не е готов да прекрачи в името на създаването на своето произведение. Витанов отбелязва още, че произведенията на Уди Алън достигат до дълбоки философски теми чрез забавлението, иронията и цинизма.

В актьорския екип на постановката са още Борислав Апостолов, Венцислав Петков, Виктория Владова, Евгения Явашева, Ивайло Драганов, Ивайло Спасимиров, Йовко Кънев, Любомир Кънев, Ростислав Панков, Соня Пилатова и Калина Миланова. Сценографията е на Величка Джамбазова, костюмите – на Елена Вангеловска, а хореографията – на Радина Костадинова.

Режисьорът вече е поставял „Куршуми над Бродуей“ в Драмския театър в Скопие преди година, където спектакълът има голям успех. Русенската версия обаче не е негово копие, а е специално адаптирана към местния актьорски състав. „С всяко ново препрочитане на всеки текст и срещите с нови актьори, с нови енергии, нови визии за света, отново откриваме всичко. Това не е същата постановка“, категоричен е Ненад Витанов. Спектакълът започва като класическа комедия, а във втората си част преминава към мелодрама с комедийни елементи.

Изпълнителят на главната роля – екс министър Мариан Бачев, който е и изявен пеещ актьор, определи пред БТА работата с Ненад Витанов и останалите актьори като процес, преминал с лекота, без напрежение и противоречия. Десислава Бакърджиева, която е в ролята на известна актриса със „затихващи функции“, отбелязва: „Зрителите ще могат да видят какво се случва задкулисно в един театър и през колко трудности преминават и актьори, и режисьори, и сценични работници, и асистенти, за да стигнат до премиерата. Колко много и какво ще жертва всеки един от героите“.

По-рано тази седмица директорът на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – режисьорът Боян Иванов, съобщи, че до края накалендарната година русенската трупа подготвя още две перимери.

Моменти от репетиционния процес.
ДТ Сава Огнянов - Русе Моменти от репетиционния процес.
Моменти от репетиционния процес.
ДТ Сава Огнянов - Русе Моменти от репетиционния процес.
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Мариан Бачев, Деси Бакърджиева, Куршуми над Бродуей, Драматичен театър Сава Огнянов - Русе, Уди Алън

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