Уди Алън влезе в "Миротворец"

Американският режисьор Уди Алън бе включен в базата на украинския сайт "Миротворец". Носителят на 4 награди "Оскар" е обвинен в "обществена подкрепа за руската агресия" и в "съзнателно участие в руското мероприятие". Сайтът "Миротворец" е създаден през 2014 година. В него се публикуват данни на хора, които се считат за заплаха за националната сигурност на Украйна.

89-годишният Уди Алън участва в неделя по видеовръзка в сесията "Легенди на световното кино" в рамките на Московската международна седмица на киното, която се провежда от 23 до 27 август.

Украйна остро разкритикува онлайн участието на Уди Алън. След като Уди Алън се включи онлайн във форума, в Лвов отмениха прожекцията на мюзикъла му "Куршуми над Бродуей".

"Участието на Уди Алън в Международната филмова седмица в Москва е позор и обида към саможертвата на украинските актьори и режисьори, които са били убити или ранени от руски военни престъпници в продължаващата война срещу Украйна“, написа външното министерство в Киев в социалните мрежи.

"Алън избра да затвори очите си за жестокостите, които Русия извършва в Украйна всеки ден от 11 години насам“, се казва в съобщението, което има предвид анексирането на Крим от Москва и дестабилизирането на Източна Украйна през 2014 г.

Културата не трябва да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент за пропаганда, добави министерството.

Самият Уди Алън също коментира скандала, като отхвърли обвиненията, че "изпира" престъпленията на Русия. "По отношение на конфликта в Украйна аз силно вярвам, че Владимир Путин е на абсолютно погрешни позиции. Войната, която той предизвика, е отвратителна. Но, каквото и да са сторили политиците, не смятам, че прекъсването на творческото общуване ще помогне по някакъв полезен начин", казва той в кратко изявление пред британското издание "Гардиън".