Низвергнатият от Холивуд Уди Алън - на фестивал в Русия

89-годишният Уди Алън, носител на 4 награди "Оскар", вече не е желан в родните си САЩ. След "изчегъртването" (cancel на английски), което му устроиха американските продуценти, разпространители и зрители след обвиненията на доведената му дъщеря Дилан и бившата му съпруга Миа Фароу, той живее и работи като изгнаник в Европа, макар че съдът не го е намерил за виновен.

Днес обаче авторът на незабравимите "Ани Хол", "Манхатан", "Хана и нейните сестри", "Пурпурната роза от Кайро", "Мачпойнт" и "Полунощ в Париж" отбелязва нова степен на публично падение или поне на старческо слабоумие. Той стана почетен гост на Московската филмова седмица - държавно подкрепено събитие, с участието и на също някога гений на киното Емир Кустурица. В страницата на фестивала Алън е обявен като негов "хедлайнер", част от програмата "Легенди на световното кино".

Все пак Алън не долетя в Русия - той се включи по видеовръзка в 17 ч. московско време в неделя за лекция-разговор, в която сподели "мисли за киното и живота, вдъхновението, избора и честността в професията". Според организаторите участниците могат да надникнат във "вътрешния свят на режисьора" и да научат как се раждат истории, останали в културата в продължение на десетилетия. Модератор на дискусията в студио "Москино" бе режисьорът Фьодор Бондарчук.

Уди Алън обясни защо не дава своите сценарии на други режисьори.

„Когато започвах, написах сценарий, по който беше заснет филм, и той се оказа доста успешен. Но на мен не ми хареса – направиха ужасни неща със сценария ми. Въпреки че филмът беше успешен, аз не го харесах. И се заклех, че никога повече няма да пиша сценарий, ако самият аз не съм режисьор на филма“, отбеляза той.

Уди Алън признава, че няколко негови сценария чакат своя ред в чекмедже:

„Не са много, но имам няколко сценария в чекмеджето. Обикновено не се захващам с нещо, ако не знам къде ще се реализира. Например – някоя американска компания ми казва: ще финансираме твоя филм, но това ме задължава да включа определени елементи в сюжета. Но ако ми се обадят от Русия, Франция или Испания и кажат: ще финансираме филма ти, но той ще се снима в Москва или Барселона, тогава не се налага да пиша нещо, което е съобразено конкретно с този град. Затова обикновено чакам всички договори да бъдат подписани и парите да са постъпили по сметката – чак тогава сядам и пиша сценария. И щом го завърша, веднага започва продукцията“, разказа режисьорът.

Поне според руските източници Алън не е засегнал въпроса за войната.

Новината за участието му бе разпространена само в руски и украински медии. Уди Алън е култова фигура в американското кино от 70-те години насам, носител на 4 награди и 24 номинации "Оскар" за своите повече от 50 филма.

Изданията припомнят още, че сръбският режисьор от босненски произход Емир Кустурица, носител на две "Златни палми" от Кан, отдавна поддържа топли връзки с Русия и бе удостоен с "Орден на дружбата" от Путин. Пак той го покани да оглави руския Театър на армията. От години се разпространяват спекулации за екранизации по руски литературни класики, които уж щял Кустурица да снима, но нищо от това не е дори близо до реализация.

Московската филмова седмица продължава от 23 до 27 август с участието на над 80 чуждестранни гости от Китай, Индия, Турция, ОАЕ, Саудитска Арабия, Бразилия и Мексико, пише "Правда".