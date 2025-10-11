Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън

Звездата от "Кръстника" и филмите на Уди Алън беше на 79 години

11 Окт. 2025
Даян Кийтън
Даян Кийтън

На 79-годишна възраст почина легендата на Холивуд Даян Кийтън. Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Лос Анджелис, Калифорния, пише списание People, като се позовава на говорител на семейството ѝ. Повече подробности засега не се съобщават, а близките ѝ са помолили да не бъдат безпокоени.

Актрисата е родена в Лос Анджелис на 5 януари 1946 година. Моминското ѝ име е Даян Хол. Фамилията Кийтън всъщност е моминското име на майка ѝ. Смяната на фамилията се наложила, тъй като вече имало актриса в Гилдията на екранните актьори с името Даян Хол.

Кийтън дебютира на сцената през 60-те, участва в бродуейската постановка на мюзикъла "Коса" през 1968-а. Прави екранния си дебют през 1970 г. Става известна през 70-те години с ролята си във филмите на Франсис Форд Копола от поредицата "Кръстника", където играе ролята на Кей Адамс – съпруга на Майкъл Корлеоне, както и с работата си с режисьора Уди Алън. Първо се появява в неговия филм „Изсвири го още веднъж, Сам“ (1972), следват „Поспаланкото“ (1973) и „Любов и смърт“ (1975), които я утвърждават като успешна комедийна актриса. Печели награди „Оскар“, „Златен глобус“ и БАФТА за най-добра актриса за филма на Уди Алън "Ани Хол" от 1977 г. Кийтън се е снимала общо в 7 негови филма и е смятана за една от най-големите любимки на режисьора.

Дългата ѝ кариера включва филми като няколко съвместни проекта с режисьорката Нанси Майърс и франчайза "Книга за възрастни", "Бащата на булката" (1991), "Клуб "Първа съпруга" (1996), "Невъзможно твой" (2003) в партньорство с Джак Никълсън, за който също има награда "Златен глобус" (и номинация за "Оскар", каквито има още две).

Даян Кийтън никога не се е омъжвала. Имала е сериозни връзки с колегите си Ал Пачино, Уорън Бийти и Уди Алън. Има две осиновени деца - дъщеря Декстър и син Дюк, които осиновява съответно през 1996 г. и през 2001 г. 

Знае се, че Кийтън не гледа никога филмите, в които участва - от несигурност. През 70-те се превръща в модна икона със стила на героинята си Ани Хол, който е и нейният собствен - панталои тип мъжки и широки ризи. Историята в "Ани Хол" има някои черти от нейната емоционална връзка с Уди Алън, признавала е актрисата в интервю много години по-късно. През 2020 г. тя издава книгата "Брат и сестра", в която разкрива тъжната история на своя най-малък брат Ранди, психичноболен и пренебрегван през годините на нейния успех. С тази книга актрисата иска да засили общественото внимание към хората с ментални проблеми. 

Даян Кийтън в "Ани Хол"
Даян Кийтън в "Ани Хол"
Даян Кийтън и Уди Алън в "Ани Хол"
Даян Кийтън и Уди Алън в "Ани Хол"
Даян Кийтън и Уди Алън в "Ани Хол"
Даян Кийтън и Уди Алън в "Ани Хол"
Даян Кийтън и Уди Алън в "Ани Хол"
Даян Кийтън и Уди Алън в "Ани Хол"
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Даян Кийтън, Уди Алън, Кръстникът

Още новини по темата

Уди Алън влезе в "Миротворец"
26 Авг. 2025

Низвергнатият от Холивуд Уди Алън - на фестивал в Русия
24 Авг. 2025

Ромео, Жулиета и Кръстникът оживяват с музиката на Нино Рота във Варна
24 Юни 2025

Тайната на най-великите завръщания в Холивуд
28 Яну. 2025

Чист късмет за феновете на Уди Алън
22 Дек. 2023

"Киномания" се задава с Джони Деп, Уди Алън и "Наполеон"
13 Окт. 2023

Джейн Фонда изглежда зашеметяващо на 85
17 Май 2023

Уди Алън издига мърморенето на качествено ново ниво
27 Яну. 2023

Уди Алън се отказва от киното
19 Септ. 2022

Уди Алън пред Алек Болдуин: Ще направя още един филм
29 Юни 2022

49-ият филм на Уди Алън постави антирекорд в САЩ
04 Февр. 2022

Алек Болдуин в двубой с #metoo
06 Март 2021

HBO направи документален сериал за обвиненията срещу Уди Алън

06 Февр. 2021

Неизненадващо, и "Киномания" се отлага за догодина
10 Ноем. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар