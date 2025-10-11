На 79-годишна възраст почина легендата на Холивуд Даян Кийтън. Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Лос Анджелис, Калифорния, пише списание People, като се позовава на говорител на семейството ѝ. Повече подробности засега не се съобщават, а близките ѝ са помолили да не бъдат безпокоени.

Актрисата е родена в Лос Анджелис на 5 януари 1946 година. Моминското ѝ име е Даян Хол. Фамилията Кийтън всъщност е моминското име на майка ѝ. Смяната на фамилията се наложила, тъй като вече имало актриса в Гилдията на екранните актьори с името Даян Хол.

Кийтън дебютира на сцената през 60-те, участва в бродуейската постановка на мюзикъла "Коса" през 1968-а. Прави екранния си дебют през 1970 г. Става известна през 70-те години с ролята си във филмите на Франсис Форд Копола от поредицата "Кръстника", където играе ролята на Кей Адамс – съпруга на Майкъл Корлеоне, както и с работата си с режисьора Уди Алън. Първо се появява в неговия филм „Изсвири го още веднъж, Сам“ (1972), следват „Поспаланкото“ (1973) и „Любов и смърт“ (1975), които я утвърждават като успешна комедийна актриса. Печели награди „Оскар“, „Златен глобус“ и БАФТА за най-добра актриса за филма на Уди Алън "Ани Хол" от 1977 г. Кийтън се е снимала общо в 7 негови филма и е смятана за една от най-големите любимки на режисьора.

Дългата ѝ кариера включва филми като няколко съвместни проекта с режисьорката Нанси Майърс и франчайза "Книга за възрастни", "Бащата на булката" (1991), "Клуб "Първа съпруга" (1996), "Невъзможно твой" (2003) в партньорство с Джак Никълсън, за който също има награда "Златен глобус" (и номинация за "Оскар", каквито има още две).

Даян Кийтън никога не се е омъжвала. Имала е сериозни връзки с колегите си Ал Пачино, Уорън Бийти и Уди Алън. Има две осиновени деца - дъщеря Декстър и син Дюк, които осиновява съответно през 1996 г. и през 2001 г.

Знае се, че Кийтън не гледа никога филмите, в които участва - от несигурност. През 70-те се превръща в модна икона със стила на героинята си Ани Хол, който е и нейният собствен - панталои тип мъжки и широки ризи. Историята в "Ани Хол" има някои черти от нейната емоционална връзка с Уди Алън, признавала е актрисата в интервю много години по-късно. През 2020 г. тя издава книгата "Брат и сестра", в която разкрива тъжната история на своя най-малък брат Ранди, психичноболен и пренебрегван през годините на нейния успех. С тази книга актрисата иска да засили общественото внимание към хората с ментални проблеми.