Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Легендите Underworld закриха епично Sofia Live Festival

Сетът на Nothing but Thieves бе другият силен акцент от втория ден

Днес, 12:56
От Underworld споделиха от сцената приповдигнатото настроение на публиката.
Юлиян Савчев
От Underworld споделиха от сцената приповдигнатото настроение на публиката.

Шестото издание на Sofia Live Festival имаше своя подобаващ завършек - епичен сет от легендите в електронната музика Underworld. Хиляди чакаха пред сцената дуото от Уелс, а Карл Хайд и Рик Смит не ги разочароваха - ударното начало бе с Born Slippy. Последваха и още сантиментални спомени от хаус и техно епохата - Cowgirl, Moaner, две версии на Pearl's Girl.... И още, и още. Всичко това - гарнирано със зрелищна визия. Финалът бе запазен за Born Slippy (Nuxx). Планетарният хит, не само прочул се покрай филма "Трейнспотинг", но и до голяма степен формирал мирогледа на цяло поколение.

И така бе сложена точка на деня, който започна с изпълнение на приятното за слушане френско дуо Papooz. След това технически проблем забави с близо час излизането на сцената на Nothing but Thieves. Но това не попречи на настроението и на публиката, и на петорката от Есекс. Британската формация гостува за втори път в България и за първи в София, след участието си на Burgas Summer Live през август 2023 г. И край морето, и сега се видя, че Nothing but Thieves си имат изненадващо голяма и вярна аудитория, която идва само за тях на фестивали.

Отново ударно начало с Amsterdam и Is Everybody Going Crazy? Последва стегнат сет от 10 песни, между които фронтменът Конър Мейсън сподели отличните си впечатления от страната ни и публиката. За финал беше оставено пак нещо специално - Welcome to the DCC и Impossible.

За съжаление, забавянето на програмата наложи съкръщаване на сета на Kink. Но Страхил Велчев, както е името на електронния артист и продуцент, се опита да се вмести максимално добре в даденото му време и успя.

Шоуто на британското електронно дуо впечатли и с визия.
Юлиян Савчев Шоуто на британското електронно дуо впечатли и с визия.
Страхил Велчев, популярен на световната електронна сцена като Kink, представи есенция от музиката си във времето, което бе пред публиката.
Юлиян Савчев Страхил Велчев, популярен на световната електронна сцена като Kink, представи есенция от музиката си във времето, което бе пред публиката.
Закъснението не попречи на тонуса и настроението на музикантите от Nothing but Thieves, водени от фронтмена си Конър Мейсън.
Юлиян Савчев Закъснението не попречи на тонуса и настроението на музикантите от Nothing but Thieves, водени от фронтмена си Конър Мейсън.
Сред публиката за Nothing but Thieves беше и фронтменът на българската група Innerglow Тодор Ковачев.
Юлиян Савчев Сред публиката за Nothing but Thieves беше и фронтменът на българската група Innerglow Тодор Ковачев.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Sofia Live Fest

Още новини по темата

Three Days Grace обраха точките на Sofia Live Festival
28 Юни 2026

Нови любимци завършиха афиша на Sofia Live Festival 2026
20 Март 2026

Електронните легенди Underworld ще закрият Sofia Live Festival 2026
17 Март 2026

Легендата на британския инди рок Пийт Дохърти идва в София
10 Февр. 2026

Sofia Live Festival втърдява звука през 2026 г.
21 Ноем. 2025

Massive Attack закри Sofia Live Fest с политически послания
30 Юни 2025

Sofia Live Fest 2025 тръгна по вода. Буквално
28 Юни 2025

Велика певица ще излезе с Massive Attack в София
16 Юни 2025

Култова английска група идва за пръв път у нас на Sofia Live Fest
08 Апр. 2025

Massive Attack ще закрие Sofia Live Fest 2025
25 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса