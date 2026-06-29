Легендите Underworld закриха епично Sofia Live Festival

Шестото издание на Sofia Live Festival имаше своя подобаващ завършек - епичен сет от легендите в електронната музика Underworld. Хиляди чакаха пред сцената дуото от Уелс, а Карл Хайд и Рик Смит не ги разочароваха - ударното начало бе с Born Slippy. Последваха и още сантиментални спомени от хаус и техно епохата - Cowgirl, Moaner, две версии на Pearl's Girl.... И още, и още. Всичко това - гарнирано със зрелищна визия. Финалът бе запазен за Born Slippy (Nuxx). Планетарният хит, не само прочул се покрай филма "Трейнспотинг", но и до голяма степен формирал мирогледа на цяло поколение.

И така бе сложена точка на деня, който започна с изпълнение на приятното за слушане френско дуо Papooz. След това технически проблем забави с близо час излизането на сцената на Nothing but Thieves. Но това не попречи на настроението и на публиката, и на петорката от Есекс. Британската формация гостува за втори път в България и за първи в София, след участието си на Burgas Summer Live през август 2023 г. И край морето, и сега се видя, че Nothing but Thieves си имат изненадващо голяма и вярна аудитория, която идва само за тях на фестивали.

Отново ударно начало с Amsterdam и Is Everybody Going Crazy? Последва стегнат сет от 10 песни, между които фронтменът Конър Мейсън сподели отличните си впечатления от страната ни и публиката. За финал беше оставено пак нещо специално - Welcome to the DCC и Impossible.

За съжаление, забавянето на програмата наложи съкръщаване на сета на Kink. Но Страхил Велчев, както е името на електронния артист и продуцент, се опита да се вмести максимално добре в даденото му време и успя.