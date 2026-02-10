Легендата на британския инди рок Пийт Дохърти идва в София

Още една музикална звезда ще гостува за пръв път в България. Днес стана ясно, че легендарният, а и скандален британски инди-рок изпълнител Питър (или просто Пийт) Дохърти ще изнесе концерт на 8 май в Sofia Live Club, по покана на Sofia Live Festival.

Съосновател и ко-вокалист на легендарните The Libertines, с които написа действително история в британската алтернативна музика, Дохърти участва в още две групи - Babyshambles и Peter Doherty and the Puta Madres.

През годините той се забъркваше в чести скандали, а и съдебни дела, свързани с алкохол и наркотици. Лежал е за два месеца в затвора, а също и в клиника за лечение на зависимости. Имаше бурна връзка между 2005 и 2007 г. с Кейт Мос, с която дори бяха сгодени. По-късно обаче успя да улегне, особено след повторното събиране на The Libertines. Признава, че от 2019 г. е чист от наркотици. Две години по-късно се жени за кийбордистката на Peter Doherty and the Puta Madres Катя де Видас, с която имат вече три деца.

Сега Пийт е на турне за представянето на най-новия си солов албум, носещ многозначителното заглавие Felt Better Alive (анг. - Почувствах се по-добре жив). Тази продукция е определяна като най-личната му до момента. А и получи много висока сборна оценка от музикалната критика - 79/100.

И така, на 8 май Пийт Дохърти ще покаже есенцията на своята музика, своята поезия и своя поглед към нещата от живота.

Билетите за концерта се продават на сайта на Sofia Live Fest, като първите 100 са на цена от 30 евро, а след изчерпването им редовната цена ще е 35. В деня на шоуто и на място ще струват по 40 евро.