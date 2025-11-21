Sofia Live Festival втърдява звука през 2026 г.

След най-успешното си издание до момента през т.г., Sofia Live Festival направи първия си анонс за следващата година. Прави впечатление, че обявените две групи са доста по-шумни от основните звезди това лято - Джеймс Бей, "Масив атак", Майкъл Киванука и беларусите от "Молчать дома".

Но пък Idles, които ще бъдат единият хедлайнер, могат да бъдат гордост за всеки фестивал с претенции. Петорката от Бристъл, Великобритания в момента е на върха на славата си. Музикантите имаха 6-7 години на добра известност, стартирала от дебютния им албум Brutalism (2017), през които се утвърдиха като група със сурова енергия, бунтарски текстове и типичен британски пост-пънк. Но след най-новата си продукция - Tangk (2024), те вече станаха мейнстрийм звезди. И основен принос за промяната на звука има продуцентът на записа Найджъл Годрич, работил също с "Рейдиохед", U2, Пол Маккартни и др. Албумът веднага оглави класациите на Острова, получи висока оценка от критиката (78/100), а синглите Dancer, Grace и Gift Horse се слушаха усилено в музикалните платформи в продължение на месеци.

Българската публика ще се увери за пръв път каква стихия са музикантите от Idles на живо на 27 юни. Преди тях същата вечер ще свирят и популярната алтернатив метъл група Three Days Grace, която има над 15 млн. продадени копия на албумите си по света, като три от записите са платинени по продажби. Сред най-популярните им хитове са I Hate Everything About You, Just Like You, Animal I Have Become, Pain, Never Too Late, кавърът на Готие Somebody That I Used to Know и др.

В края на тазгодишното издание на Sofia Live Festival певицата Рут Колева, която е в основата на това събитие от самото начало, обяви датите за 2026 г. - от 26 до 28 юни. Но днес стана ясно, че фестът ще е двудневен - на 27 и 28 юни.

Промоционалните билети за двата дни струват по 150 лв., а еднодневните - по 99 лв. Продават се на сайта на фестивала.