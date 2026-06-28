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Three Days Grace обраха точките на Sofia Live Festival

Много силно включване преди това направиха британците Idles

28 Юни 2026
Момент от епичното изпълнение на Three Days Grace.
Sofia Live Fest/Иваничка Кючукова/Румина Георгиева
Момент от епичното изпълнение на Three Days Grace.

С мощна първи ден тръгна вчера шестото издание на Sofia Live Festival. Вечерта бе напълно разпродадена и основната причина за това бяха хедлайнерите Three Days Grace. Канадската алтернатив метъл формация в момента е на турне с оригиналния си фронтмен Адам Гонтие, който се завърна в групата и пее наравно с Мат Уолст, който го замести от 2013 г. насам.

Това означаваше само епично шоу и то се получи - 19 песни, повечето от които публиката пя с пълно гърло. Още втората песен бе тотален хит - Animal I Have Become, последваха за радост на всички I Hate Everything About You, Just Like You, Pain, I Am Machine, The Mountain, а финалът бе форсмажорен с Painkiller, Never Too Late и Riot. Нямаше разочаровани!

А преди това британците Idles белязаха първото си гостуване у нас с мощен 70-минутен сет. Пост-пънк героите от Бристъл, които в момента се радват на огромна световна слава, имат своя вярна публика у нас, гледала ги вече в чужбина, но сега спечели и нови почитатели. И няма как да е - вокалистът Джо Талбът и компания се раздадоха, въпреки жегата, която ги посрещна. Много енергия, здрави рифове, силни социални и антифашистки послания - това беляза целия концерт на Idles. Финалът му бе за тоталните хитове I'm Scum (с мощен мошпит на публиката), Danny Nedelko, Dancer. На прощалната песен - Rottweiler, пък Джо Талбът остави микрофона и се присъедини към барабаниста в синхронно изпълнение. В същото време китаристът Марк Боуен (същият мустакат тип с неизменната рокля по концерти) подхвана неочаквана кавър версия на My Heart Will Go On на Селин Дион. Туш!

Добри думи заслужават и първите изпълнители на сцената - българският проект "Стругаре" и сръбската инди рок формация Koikoi.

А днес фестивалът продължава с нови четири изпълнения, като пикът е концертът на британските електронни легенди Underworld.

Публиката бе препълнила пространството пред сцената и отдаде заслуженото на канадските си любимци.
Sofia Live Fest/Иваничка Кючукова/Румина Георгиева Публиката бе препълнила пространството пред сцената и отдаде заслуженото на канадските си любимци.
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