Three Days Grace обраха точките на Sofia Live Festival

С мощна първи ден тръгна вчера шестото издание на Sofia Live Festival. Вечерта бе напълно разпродадена и основната причина за това бяха хедлайнерите Three Days Grace. Канадската алтернатив метъл формация в момента е на турне с оригиналния си фронтмен Адам Гонтие, който се завърна в групата и пее наравно с Мат Уолст, който го замести от 2013 г. насам.

Това означаваше само епично шоу и то се получи - 19 песни, повечето от които публиката пя с пълно гърло. Още втората песен бе тотален хит - Animal I Have Become, последваха за радост на всички I Hate Everything About You, Just Like You, Pain, I Am Machine, The Mountain, а финалът бе форсмажорен с Painkiller, Never Too Late и Riot. Нямаше разочаровани!

А преди това британците Idles белязаха първото си гостуване у нас с мощен 70-минутен сет. Пост-пънк героите от Бристъл, които в момента се радват на огромна световна слава, имат своя вярна публика у нас, гледала ги вече в чужбина, но сега спечели и нови почитатели. И няма как да е - вокалистът Джо Талбът и компания се раздадоха, въпреки жегата, която ги посрещна. Много енергия, здрави рифове, силни социални и антифашистки послания - това беляза целия концерт на Idles. Финалът му бе за тоталните хитове I'm Scum (с мощен мошпит на публиката), Danny Nedelko, Dancer. На прощалната песен - Rottweiler, пък Джо Талбът остави микрофона и се присъедини към барабаниста в синхронно изпълнение. В същото време китаристът Марк Боуен (същият мустакат тип с неизменната рокля по концерти) подхвана неочаквана кавър версия на My Heart Will Go On на Селин Дион. Туш!

Добри думи заслужават и първите изпълнители на сцената - българският проект "Стругаре" и сръбската инди рок формация Koikoi.

А днес фестивалът продължава с нови четири изпълнения, като пикът е концертът на британските електронни легенди Underworld.