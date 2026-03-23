Нови любимци завършиха афиша на Sofia Live Festival 2026

Британците Nothing But Thieves ще гостуват за първия си концерт в София

20 Март 2026
Вокалистът на Nothing But Thieves Конър Мейсън по време на първото гостуване на групата в България през август 2023 г.

Nothing But Thieves - една от новите любими групи на младата българска рок публика, ще участва в тазгодишното издание на Sofia Live Festival, което ще се проведе на 27 и 28 юни на Vidas Art Arena (бившият колодрум) в Борисовата градина в София. Организаторите съобщиха, че британската формация ще излезе на сцената във втория ден - 28 юни.

За Nothing But Thieves това ще е второ гостуване в България и първо в София, след като фронтменът Конър Мейсън и компания превзеха сърцата на хиляди фенове в Бургас по време на Burgas Summer Live на 11 август 2023 г. Тогава дори от групата, която е рядко пускана в ефира у нас, останаха изненадани как публиката мощно подкрепи хитовете им Amsterdam, Trip Switch, Excuse Me, Sorry, Is Everybody Going Crazy?, Welcome to the DCC и др.

В програмата на  Sofia Live Festival 2026 бяха добавени още може би най-популярния български електронен артист извън граница KINK (Страхил Велчев), както и френското инди-поп дуо Papooz.

Както е известно, хедлайнерите ще са британски групи - пост-пънк героите IDLES на 27 юни (б.ред. - еднодневните билети за тази вечер вече са разпродадени), както и легендите на електронната музика Underworld на 28 юни. Сред участниците ще са и популярните канадци Three Days Grace.

Билетите за Sofia Live Festival 2026 са в продажба на сайта на фестивала, в Ticketstation.bg и в мрежата на Eventim. Еднодневните билети за 28 юни струват 88 евро. Двудневните пропуски са по 120 евро.

Финалният афиш на Sofia Live Festival 2026
Още новини по темата

Електронните легенди Underworld ще закрият Sofia Live Festival 2026
17 Март 2026

Легендата на британския инди рок Пийт Дохърти идва в София
10 Февр. 2026

Sofia Live Festival втърдява звука през 2026 г.
21 Ноем. 2025

Massive Attack закри Sofia Live Fest с политически послания
30 Юни 2025

Sofia Live Fest 2025 тръгна по вода. Буквално
28 Юни 2025

Велика певица ще излезе с Massive Attack в София
16 Юни 2025

Култова английска група идва за пръв път у нас на Sofia Live Fest
08 Апр. 2025

Massive Attack ще закрие Sofia Live Fest 2025
25 Март 2025

