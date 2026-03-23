Нови любимци завършиха афиша на Sofia Live Festival 2026

Сега Вокалистът на Nothing But Thieves Конър Мейсън по време на първото гостуване на групата в България през август 2023 г.

Nothing But Thieves - една от новите любими групи на младата българска рок публика, ще участва в тазгодишното издание на Sofia Live Festival, което ще се проведе на 27 и 28 юни на Vidas Art Arena (бившият колодрум) в Борисовата градина в София. Организаторите съобщиха, че британската формация ще излезе на сцената във втория ден - 28 юни.

За Nothing But Thieves това ще е второ гостуване в България и първо в София, след като фронтменът Конър Мейсън и компания превзеха сърцата на хиляди фенове в Бургас по време на Burgas Summer Live на 11 август 2023 г. Тогава дори от групата, която е рядко пускана в ефира у нас, останаха изненадани как публиката мощно подкрепи хитовете им Amsterdam, Trip Switch, Excuse Me, Sorry, Is Everybody Going Crazy?, Welcome to the DCC и др.

В програмата на Sofia Live Festival 2026 бяха добавени още може би най-популярния български електронен артист извън граница KINK (Страхил Велчев), както и френското инди-поп дуо Papooz.

Както е известно, хедлайнерите ще са британски групи - пост-пънк героите IDLES на 27 юни (б.ред. - еднодневните билети за тази вечер вече са разпродадени), както и легендите на електронната музика Underworld на 28 юни. Сред участниците ще са и популярните канадци Three Days Grace.

Билетите за Sofia Live Festival 2026 са в продажба на сайта на фестивала, в Ticketstation.bg и в мрежата на Eventim. Еднодневните билети за 28 юни струват 88 евро. Двудневните пропуски са по 120 евро.