Електронните легенди Underworld ще закрият Sofia Live Festival 2026

Уикипедия Карл Хайд (вдясно) и Рик Смит от Underworld по време на концерт в Лондон през 2017 г.

Underworld - дуото, което е сред законодателите на електронната музика вече почти 40 години, ще бъде вторият хедлайнер на тазгодишния Sofia Live Festival, който ще се проведе на Vidas Art Arena в Борисовата градина в София (бившият колодрум). Британците Карл Хайд и Рик Смит, които основават групата през 1987 г. и са единствените останали членове към момента, ще излязат пред публиката във втората вечер - на 28 юни.

Можем да изброим техни големи хитове като Underneath the Radar, Change the Weather, Cowgirl, Push Upstairs, Bruce Lee и др. Но е достатъчно и да се спомене единствено титаничната Born Slippy (Nuxx), която се превърна в химн на цяло поколение през 90-те след появата си във филма "Трейнспотинг" през 1996 г., за да се обрисува значимостта на Underworld на световната сцена. Дори и днес Born Slippy е сред любимите песни на британците и се върти почти ежедневно по техни медии и публични събития.

В момента дуото отново е актуално. През 2025 г. появата им в Boiler Room събра над милион гледания за дни, а преиздаването на първите им седем албума ги изстрелва едновременно на върха на класациите, което е рядко срещано постижение.

Организаторите разкриха и още групи за първия ден (27 юни), в който звездите ще са британските пост-пънк герой IDLES и преди тях канадците Three Days Grace, които ще излязат в пълен състав. Към тях се присъединяват енергичната сръбска поп-рок банда KOIKOI, както и българският артист Стругаре.

Билетите за Sofia Live Festival 2026 са в продажба на сайта на фестивала, в Ticketstation.bg и в мрежата на Eventim. Еднодневните билети за 27 юни са напълно разпродадени. За втория ден цената е 88 евро. Двудневните пропуски са по 120 евро.