Биле Аугуст ще снима филм за живота на Джорджо Армани

Датският режисьор Биле Аугуст ще заснеме биографичен филм за живота на легендарния италиански моден дизайнер Джорджо Армани, съобщава БТА, позовавайки се на световни агенции. Лентата ще носи заглавието Armani: The King of Fashion („Армани: Кралят на модата"), а неин продуцент ще бъде Андреа Йерволино, работил по филма „Ферари“ на Майкъл Ман с Адам Драйвър в главната роля. Засега обаче не се съобщава кои актьори ще участват в продукцията, посветена на Армани.

В разпространено изявление Йерволино определя Биле Аугуст като режисьор, който притежава „рядката дарба да разкрива човечността зад величието“. По думите му филмите на датския кинематографист се отличават с елегантност, емоционална интелигентност и уважение към личностите, които представят. „Тези качества перфектно отразяват ценностите на самия Джорджо Армани: изтънченост, автентичност, визия и непреходно съвършенство“, коментира Йерволино. „Този ​​филм няма да е просто историята на емблематичен дизайнер. Това е историята на човек, чието творчество е станало част от културната идентичност на Италия и чието влияние се простира далеч отвъд модата. Искахме режисьор, способен да почете неговото наследство с чувствителност, интелигентност и кинематографична красота“, посочва още продуцентът. На този етап не е ясно дали филмът ще се фокусира върху личния живот на Армани или единствено върху работата му за подиума и червения килим. Групата „Армани“ и семейството на стилиста не участват в проекта и не са двали картбланш за неговото разработване и производство.

Стилистът Джорджо Армани почина на 4 септември 2025 г. на 91-годишна възраст. След началото на кариерата си като аранжор на витрини в универсален магазин, през 60-те той започва работа с италианския дизайнер Нино Черути. В средата на 70-те Армани, заедно с дългогодишния си партньор Серджо Галеоти, основава компанията Giorgio Armani SpA, която се превръща в една от най-успешните модни групи в света.

Джорджо Армани оставя трайна следа и в киното. Международният му пробив идва през 1980 г., когато създава костюмите за Ричард Гиър във филма „Американско жиголо“. По-късно негови модели носят още актьорите Кевин Костнър, Том Круз и Леонардо ди Каприо, филмовите икони Клаудия Кардинале, София Лорен, Мерил Стрийп, Джулия Робъртс, Кейт Бланшет и десетки още.

Биле Аугуст е сред най-признатите европейски режисьори. Световна известност му носи филмът „Пеле завоевателят“ (Pelle the Conqueror), който печели „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през 1989 година и „Златна палма“ на кинофестивала в Кан през 1988 година. Сред другите му известни продукции са още „Къщата на духовете“ (The House of the Spirits), „Усещане за сняг“ (Smilla's Sense of Snow) и Goodbye Bafana – филм за Нелсън Мандела и неговия надзирател, пише АПА.