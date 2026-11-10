81-годишен фантаст стана най-възрастният лауреат на "Букър"

Британският писател Майкъл Джон Харисън стана най-възрастният лауреат на престижната литературна награда "Букър" за романа си The End of Everything ("Краят на всичко"), съобщават световните агенции. Творбата на 81-годишния белетрист е първото научнофантастично произведение, удостоено с отличието. Романът предстои да излезе на български от издателство "Лабиринт".

Харисън получи приза в размер на 50 000 британски лири на церемония в Лондон, след като бе предпочетен пред останалите петима финалисти, сред които предишните носители на "Букър" Дъглас Стюарт и Марлон Джеймс, както и носителката на "Пулицър" Елизабет Страут. Според журито, оглавявано историка и телевизионен водещ Мери Биърд, The End of Everything съчетава огромна амбиция и изключително майсторско писане. В състава на комисията бяха и фронтменът на групата Pulp Джарвис Кокър, както и награждаваният поет Реймънд Антробус.

Действието в антиутопичния роман "Краят на всичко" се развива в близкото бъдеще по английското крайбрежие в графство Кент. Сюжетът проследява нашествие на мистериозни същества, способни да променят формата си, на фона на обществен колапс. Мери Биърд описва книгата като "политиката на настоящето, погледната през призмата на бъдещето" и като разказ за общество, преминаващо през катастрофа, която всъщност не разбира.

Габи Ууд, изпълнителен директор на фондацията "Букър", определя Харисън като "наистина оригинален мислител, писател, който не се вписва в рамките на един жанр и се отнася сериозно към идеите". "Много се вълнувам, че художествена творба от този тип попада в краткия списък, и то именно моя творба. Защото в продължение на 40-50 години работя за промяна на баланса както като романист, така и като критик", каза Харисън пред Front Row на Би Би Си Радио 4 при номинацията си.

The End of Everything е тринадесетият роман на М. Джон Харисън. Други награждавани творби на автора са Nova Swing и Climbers, както и пет сборника с разкази и един "антимемоар".

Журито е разгледало кандидатурите на 163 книги от автори от всякакви националности в търсене най-доброто художествено произведение, написано на английски език и публикувано във Великобритания и/или Ирландия в периода от 1 октомври 2025 г. до 30 септември 2026 г. Сред предишните носители на наградата "Букър" са сър Салман Рушди, Казуо Ишигуро, Бернардин Еваристо и Хилари Мантел.

Майкъл Джон Харисън е роден на 26 юли 1945 г. в Ръгби, Уоруикшър, в семейството на инженер и чиновничка. Баща му умира, докато Майкъл е тийнейджър, което се отразява тежко на живота му. Напуска училище на 18 и работи на различни места – коняр към ловно поле, учител, служител в Кралския масонски благотворителен институт. През 1966 г. е публикуван първият му разказ "Марина" в сп. Science Fantasy. След това той се премества в Лондон и излиза на свободна практика като писател. Там среща писателя Майкъл Муркок, който е редактор на сп. "Нови светове". Харисън започва да публикува в него рецензии и кратки разкази, а в периода 1968-1975 г. е назначен за редактор в изданието.

През 1971 г. е публикуван първият му постапокалиптичен фантастичен роман The Committed Men. Същата година излиза и романът му "Вирикониум" от едноименната му поредица. Харисън понастоящем е смятан за един от водещите съвременни фантасти. Освен романи той пише статии за литература в "Таймс", "Гардиън", "Дейли Телеграф". Живее в Лондон.

Наградата "Букър" (съкратеното от "Ман Букър" - Man Booker Prize), едно от най-престижните литературни отличия, се присъжда от 1969 г. насам ежегодно за роман, написан на английски език, от гражданин от която и да е от страните в Общността на нациите или Ирландия.

През 2004 г. е създадена и Международната награда "Букър", която от 2005-а се присъжда за роман на автори от цял свят, преведен на английски и публикуван във Великобритания или Ирландия. Паричната премия в размер на 50 000 паунда се разпределя по равно между автора и преводача на романа победител. През 2023 г. българският писател Георги Господинов спечели международния "Букър" с романа си "Времеубежище" в превод на Анджела Родел, а тази година "Остайница" на Рене Карабаш (превод Изидора Анжел) достигна до краткия списък с номинираните.