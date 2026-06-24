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От "Синя България" искат промени в Конституцията с помощта на ГЕРБ-СДС

Става въпрос за ограничение за растежа на държавния дълг от половин процент от БВП за предходната година

24 Юни 2026
Владислав Горанов
БГНЕС
Владислав Горанов

Коалиция "Синя България" предлага конституционни промени за създаването на "котва" за нарастването на държавния дълг, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Владислав Горанов на брифинг в парламента. От ГЕРБ подкрепят предложението. За внасянето на конституционни промени обаче се изискват 160 гласа, а ГЕРБ разполагат с едва 39 депутати. 

"Вчера получихме писмо до парламентарната група и днес ги поканихме на среща, за да ни разкажат концепцията. Ние смятаме, че България заслужава подобна реформа, която да нормализира дебата по отношение на фиска и да го сведе до дебат за икономическата политика. Днес се очаква анонс на новата фискална рамка по случайност това съвпада с тази инициатива, която те са предложили към всички парламентарни групи. От наша страна в следващите дни ще помогнем на колегите от "Синя България" да се организира дебат в парламента по тяхната инициатива. Ние споделяме и заявяваме нашата подкрепа към този модел", каза Горанов.

От "Синя България" обясниха, че искат  Конституцията да залегне ограничение за растежа на държавния дълг от половин процент от БВП за предходната година, като изтъкнаха, че предложението е по германски модел. В Германия този процент е 0.35, каза Никола Янков от "Синя България". "Предлагаме да включва преките държавни заеми, така и всички гарантирани от държавата задължения и условно гарантираните от държавата задължения на общини, общински фирми и държавни дружества", добави още той.

Днес в 16:00 ч. министърът на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг, на който ще представи основните параметри на Бюджет 2026 година. По-късно проектът ще бъде качен на сайта на министерството. По този повод Владислав Горанов каза, че "не е работа на опозицията да подкрепя бюджета".  Миналата седмица с гласовете на ПБ и ДПС парламентът разреши на правителството да тегли нов дълг до 3,8 милиарда евро, приемайки на второ четене промени в удължителния закон за бюджета. Днес Горанов изрази подозрения, че лимитът за държавен дълг ще нахвърли тези 3,8 милиарда и дебатът ще се върне в пленарната зала.

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Ключови думи:

бюджет 2026

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