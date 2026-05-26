Делегираните бюджети за култура няма да се режат с 10%

Днес, 17:57
ТБА

Разходите за заплати и възнаграждения намаляват с 10%, съгласно указанията на Министерството на финансите за изготвяне на проектобюджет 2026, но това няма за засегне делегираните бюджети, потвърди Министерството на културата след публикации за орязване на бюджета за култура.

Това не засяга културните дейности, финансирани чрез делегирани бюджети, обяснява МК и допълва: "сред защитените от мярката структури са театрите, оперите, филхармониите, галериите, библиотеките, читалищата, училищата по изкуствата и други културни организации, чието финансиране се осъществява по този механизъм".

Според разяснението планираната оптимизация е насочена единствено към трайно незаети щатни бройки извън посочените организации. 

"Проведох спешен разговор със заместник-министъра на финансите г-жа Росица Велкова по повод назряващото напрежение в сектора и получих категорично уверение: предстоящите мерки за 10-процентни съкращения НЕ КАСАЯТ делегираните дейности, в т.ч. бюджетите на театрите, музеите, галериите", потвърди и председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. "Заявих категоричното си настояване пред Министерството на финансите за увеличение на бюджета за сценичните изкуства. Очаквам до 10 дни да има развитие по темата", допълни Мутафчиев.

Във вчерашната си емисия "По света и у нас" алармира, че библиотеки, театри, читалища и други културни институции са получили указания да планират бюджетите си за 2026 г. с до 10% по-ниско финансиране спрямо миналата година. Съвпадението на излъчения репортаж с празника на българската просвета и култура - 24 май, предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Отбелязва се, че новината звучи извънредно цинично на фона на невижданите ни културни успехи в международен план през последните седмици - победата на Дара в "Евровизия", наградата в Кан за германско-българската копродукция "Мечтаното приключение" и номинацията на Рене Карабаш и "Остайница" за "Букър".

Съкращенията идват на фона на дългогодишно недофинансиране в сектора, където възнагражденията остават близо до минималната работна заплата, а много институции работят с остаряла база и сериозен недостиг на специалисти.

През декември тогавашният министър на културата Мариан Бачев съобщи в парламентарната комисия по културата и медиите, че за ведомството са предвидени 269 427 000 евро, което по думите му това е увеличение с повече от 35 млн. евро спрямо 2025 г., припомня Медиапул. От тези допълнителни средства над 17 млн. евро са предвидени за държавните културни институти и дейности в областта на сценичните изкуства. Тогава Бачев посочва още, че през 2026 г. като делегирана дейност се предвижда финансиране на 49 общински музея и художествени галерии с допълнителни 6.4 млн. евро, както и увеличение на субсидираната численост в общинските и регионалните музеи, художествените галерии и читалищата.

Към момента от Министерството на културата посочват, че се извършва анализ на финансовото състояние на системата и предстоят предложения за актуализация на бюджета.

Миналата седмица вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви курс към "съкращаване на персонал" и "структурни промени" в целия бюджетен сектор с цел 10% свиване на разходите за заплати.

