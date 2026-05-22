21 кметове нe са пожелали да ползвaт системата BG-Alert

Системата е активирана 4 пъти тази година, 87 пъти през 2025 и 3 пъти през 2024 година.

23 Май 2026
Най-много са излъчените съобщения във връзка с пожари - 36.

"Все още 21 кметове на общини не са заявили правото си за ползване на системата за ранно предупреждение BG-Alert и нямат обучени хора, което означава, че не могат да я използват". Това заявява министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в писмен отговор на парламентарен въпрос на депутат от "Демократична България".

Министър Демерджиев посочва още, че до 11 май са направени 49 обучения, които са преминали общо 237 общински администрации, 28 областни администрации, министерството на енергетиката и Националния институт по метеорология и хидрология към еко министерството.

Системата е активирана 4 пъти тази година, 87 пъти през 2025 и 3 пъти през 2024 година. През 2025 г. са извършени 89 реални активации на системата BG-Alert, се посочва в годишния доклад за дейността на МВР за 2025 г., публикуван на сайта на ведомството. 

Най-много са излъчените съобщения във връзка с пожари - 36, на следващо място са тези за обилни валежи от дъжд - 14, а за риск от пожари са излъчени 13 съобщения. За готовност за евакуация на населено място системата е активирана три пъти, както и за реална евакуация. Пет пъти са изпращани съобщения за очаквани интензивни валежи от дъжд и четири пъти за ограничаване на достъпа до населено място.

