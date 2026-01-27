Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Раздутата ни болнична мрежа се разшири с нови 733 легла

Заетостта остава под 57%, като има области и с по-малко от 50% използваемост

Днес, 06:10
Експерти от години предупреждават, че болничната ни система е излишно раздута и неефективна.
Pixabay
Експерти от години предупреждават, че болничната ни система е излишно раздута и неефективна.

Болниците в седем области са прибавили още 733 легла към базите си, въпреки че нови лечебни заведения уж не се откриват, а болничната ни система е най-раздутата в ЕС. В страната вече има 50 218 легла, показват данни на здравната каса към ноември 2025 г., като това са само тези, за които има договор по клинични пътеки. Заетостта на легловата ни база остава на много ниско ниво - 56,99%.

София разполага с 12 717 легла, като за една година броят им се е увеличил с цели 331. В столицата има 84 лечебни заведения. Много сериозни размествания има в област Пазарджик. Там миналата година беше закрита МБАЛ "Велинград" със 151 легла, но болница "Здраве Велинград" се преструктурира и от 170 легла вече е МБАЛ "Велимед" с 421 легла. Така, въпреки закритата болница, областта има 148 болнични легла повече (общо 2084).

С 94 легла се е разширила болничната база в Русе, като там вече има 1583. Увеличението е почти изцяло за сметка на частната УМБАЛ "Медика". В Бургас базата е увеличена с 55 легла до 3524. С толкова са се разширили и болниците в Благоевград, като там те вече имат 1569 легла. С 30 повече има във Варна, където болниците вече са с 2913 легла. В Пловдив увеличението е с 20 легла до 7552.

В четири области легловата база намалява, а най-сериозно намаление има във Велико Търново – с 68 легла, до 1320. С 20 намаляват леглата в Кюстендил и там вече са 949. С 14 по-малко има в Плевен (2653), а в Стара Загора намалението е с 4 - до 1991.

Общо равносметката показва, че леглата в страната са с 627 повече. Заетостта остава почти без промяна (през ноември 2024 г. е била 56,46%). Има области с драматично ниска използваемост на легловата база:

> Видин – 38,15%,;

> Ловеч – 41,02%;

> Перник – 43,92%;

> Разград – 45,44%;

> Търговище – 45,60%;

> Габрово – 45,59%.

Най-голяма заетост има в Бургас – 62,73%, Добрич – 62,40%, Шумен – 61,99%, Русе – 61,93%. В София базата се използва на 59,67%.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

болници, болнични легла

Още новини по темата

Кабинетът налива милиони в 4 болници
15 Дек. 2025

МЗ проверява болница за изгаряне на майка и бебе с UV лампа
15 Окт. 2025

Болница взе 993 лв. за ден престой на дете
11 Окт. 2025

Нова платформа показа огромни разлики в заплатите по болниците
02 Окт. 2025

Делата за лекарски грешки стават повече, а обезщетенията - по-големи
20 Септ. 2025

Директори на болници спестяват милиони от заплата
17 Авг. 2025

Здравното министерство търси директори на три болници
09 Авг. 2025

Директори вещаят кратък живот на лимитите в болниците
06 Авг. 2025

Болници искат 50 лв. такса за отпуск по бащинство
02 Авг. 2025

Заплатите на младите медици остават за януари
30 Юли 2025

Президентът наложи вето на Закона за здравното осигуряване
24 Юли 2025

ДАНС влиза в 41 болници
21 Юли 2025

ГЕРБ въвежда глоби за ниски заплати в болниците
21 Юли 2025

Депутатите изненадващо върнаха лимитите на болниците
17 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?