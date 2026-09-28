На прага на сезона за цяла София има 18 ковид ваксини

На прага на сезона България още няма адаптирани ваксини за COVID-19, а за цяла София налични са едва 18 ваксини от миналогодишното им "издание". Според актуалната справка на столичната регионална здравна инспекция в момента все още у нас има само Comirnaty LP.8.1 и то за хора на възраст над 12-годишна възраст. Двата детски варианта не са налични.

Този вариант на ваксината беше актуален за сезон 2025-2026. За предстоящата имунизационна кампания се препоръчва моновалентна ваксина, адаптирана към подварианта XFG. Тя дава силен имунен отговор срещу циркулиращите в момента подварианти, включително XFG.1.1, NB.1.8.1, PQ.17, PQ.2.8.1 и др., пише в съобщение на Европейската агенция по лекарствата.

Миналата година адаптираните ваксини за ковид бяха налични около 15 септември. Сега се очакват до края на месеца, но той дойде, а яснота все още няма.

Имунизация срещу COVID-19 се препоръчва за: