Иванка Динева отново е шеф на медицинския надзор

Динева беше махната заради проблеми с трансплантациите, а сега я връщат, за да ги реши

Днес, 18:14
Иванка Динева
БГНЕС
Шефското място в ключовата агенция на здравното министерство – "Медицински надзор", се оказа сред най-ветровитите в държавната администрация. Три месеца, след като беше махната от служебния здравен министър Михаил Околийски заради проблеми с трансплантациите, Иванка Динева се връща на поста, за да ги реши. С непрекъснатите уволнения и назначения на водещи постове в здравната администрация Динева се очертава като един от най-незаменимите, но и най-спорни кадри в нея.

Динева е върната на поста със заповед на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Изкаралият три месеца като шеф д-р Атанас Атанасов пък е освободен с благодарности.

Решението е част от предприетите от Министерството на здравеопазването мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, посочват от МЗ. Сред основните задачи, възложени от министър Ивкова, ще бъдат активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и продължаване на конкретните действия, предприети през 2025 г., за сътрудничество в областта на белодробните трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове, съобщават още оттам.

Доста сходно звучат мотивите, с които Динева беше махната от същия пост в края на февруари. Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията, обясниха тогава от екипа на Михаил Околийски. Сред мотивите бе необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани. Беше изтъкнато и желание за по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите, като последното вероятно има общо с антинаградата, която агенцията получи за непрозрачност. Самата Динева тогава определи решението като политическо и каза, че в същия ден е поискала затваряне на болница заради смъртта на дете.

Динева се връща в медицинския надзор от друг пост, който е част от кариерната й въртележка – на шеф на столичната здравна каса. Там се върна, след като съдът определи уволнението й за незаконно.

Уволнена здравна шефка оглави столичната здравна каса
Иванка Динева, която бе уволнена от шефското място в агенция "Медицински надзор", се е завърнала като директор на столичната здравна каса, съобщиха сайтовете clinica и "Медиапул".
СЕГА
23 Апр. 2026

 

Назначението цели да осигури необходимата приемственост по вече започнати международни контакти и инициативи, насочени към разширяване на достъпа на българските граждани до високоспециализирано трансплантационно лечение и развитие на международното сътрудничество в тази област.

