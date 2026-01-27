Болниците се разшириха с нови 733 легла

Болниците в седем области са прибавили още 733 легла към базите си, въпреки че нови лечебни заведения уж не се откриват, а болничната ни система е най-раздутата в ЕС. В страната вече има 50 218 легла, показват данни на здравната каса към ноември 2025 г., като това са само тези, за които има договор по клинични пътеки. Заетостта на легловата ни база остава на много ниско ниво - 56,99%.

София разполага с 12 717 легла, като за една година броят им се е увеличил с цели 331. В столицата има 84 лечебни заведения. Много сериозни размествания има в област Пазарджик. Там миналата година беше закрита МБАЛ "Велинград" със 151 легла, но болница "Здраве Велинград" се преструктурира и от 170 легла вече е МБАЛ "Велимед" с 421 легла. Така, въпреки закритата болница, областта има 148 болнични легла повече (общо 2084).

С 94 легла се е разширила болничната база в Русе, като там вече има 1583. Увеличението е почти изцяло за сметка на частната УМБАЛ "Медика". В Бургас базата е увеличена с 55 легла до 3524. С толкова са се разширили и болниците в Благоевград, като там те вече имат 1569 легла. С 30 повече има във Варна, където болниците вече са с 2913 легла. В Пловдив увеличението е с 20 легла до 7552.

В четири области легловата база намалява, а най-сериозно намаление има във Велико Търново – с 68 легла, до 1320. С 20 намаляват леглата в Кюстендил и там вече са 949. С 14 по-малко има в Плевен (2653), а в Стара Загора намалението е с 4 - до 1991.

Общо равносметката показва, че леглата в страната са с 627 повече. Заетостта остава почти без промяна (през ноември 2024 г. е била 56,46%). Има области с драматично ниска използваемост на легловата база:

> Видин – 38,15%,;

> Ловеч – 41,02%;

> Перник – 43,92%;

> Разград – 45,44%;

> Търговище – 45,60%;

> Габрово – 45,59%.

Най-голяма заетост има в Бургас – 62,73%, Добрич – 62,40%, Шумен – 61,99%, Русе – 61,93%. В София базата се използва на 59,67%.