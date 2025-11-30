Медия без
Зеленски прогнозира мирният план да бъде приет скоро

Днес, 08:15
Володимир Зеленски
ЕПА/БГНЕС
Володимир Зеленски

Благодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство, заяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ и БТА. 

Днес във Флорида ще бъде украинската делегация, където диалогът ще продължи въз основа на точките, обсъдени в Женева. Американският държавен секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф ще се срещнат с украинската делегация, предаде Франс прес, като се позова на представител на американското правителство. В срещата ще участва и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

"Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край", каза Зеленски.

"Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети", отбеляза той.

Както беше съобщено по-рано, Зеленски промени състава на делегацията за преговори със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия по отношение на мира. Сега тя се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Зеленски одобри и нови директиви за украинската делегация, участваща в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия, за постигане на справедлив и траен мир.

В понеделник Зеленски ще е в Елисейския дворец за среща с Еманюел Макрон. Двамата лидери ще обсъдят условията за справедлив и траен мир след разговорите в Женева и американския мирен план.

 

