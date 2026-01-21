Медия без
Зеленски и Тръмп ще се видят в Давос

22 Яну. 2026Обновена
Последно Зеленски и Тръмп се видяха на 29 декември във Флорида.
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Швейцария. Очаква се в рамките на форума той да се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде АФП.

Срещата ще бъде около 14 ч. киевско време. Украинският държавен глава ще се обърне и към участниците в Световния икономически форум в 14:30 ч. (15:30 киевско време), уточни говорителят му Сергий Никифоров.

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Давос, съобщи още вчера Axios, позовавайки се на украински служител.

Срещата ще се състои преди специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Кушнер да отпътуват за Москва за разговор с Владимир Путин.

По-рано вчера Тръмп, изказвайки се в Давос, заяви, че разчита да се срещне със Зеленски, който е останал в Киев. В понеделник след поредните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура на Украйна Зеленски заяви, че се отказва да пътува до Давос. Появиха се и спекулации, че преговорите за гаранциите за сигурност на Украйна не вървят гладко.

 

