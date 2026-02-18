Медия без
Съдбата на преговорите за войната се решава днес в Женева

Днес, 07:32

По време на поредния кръг от преговори между Русия, Украйна и САЩ, състоял се в Женева вчера, политическата група преговарящи е „попаднала в задънена улица“, докато военната група е „продължила да постига прогрес“, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници. 

Според изданието, липсата на напредък се дължи на позицията, изложена от ръководителя на руската преговорна група Владимир Медински. Един от източниците съобщава, че представителите на Русия са се оплакали от скорошни публични изявления на президента на Украйна Володимир Зеленски. По тяхно мнение Зеленски не води сериозни преговори, а по-скоро „се опитва да повиши популярността си вътре в страната преди евентуални избори“.

Източник по-рано заяви, че в хода на преговорите вчера, продължили около шест часа, са били обсъждани „големи теми и големи компромиси“. затова разговорите са били „напрегнати“. След срещата Владимир Медински отказа да направи изявление пред журналисти.

Застоят в политическата група се дължи главно на въпроса за статута на териториите и провеждането на избори в тях. Руската страна настоява за специфични конституционни промени в Украйна, докато Киев, подкрепян от Вашингтон, категорично отказва да прави отстъпки, които биха застрашили суверенитета на страната. 

За разлика от политиците, военните експерти изглежда намират общ език по технически въпроси като механизмите за спиране на огъня и уточняване на демаркационни линии и зони за сигурност, подготовка на нови списъци по формулата „всички за всички“ и осигуряване на безопасен достъп до критична инфраструктура в конфликтните зони.

Страните продължават преговорите и днес. Днешните срещи се считат за решаващи. Ако политическата група не излезе от „задънената улица“, има риск постигнатото от военните експерти да бъде дестабилизирано. Очаква се днес следобед да има кратки брифинги, ако страните успеят да съгласуват общо комюнике.

 

