В Крим бензин няма дори и с купони

Противовъздушната отбрана на руските сили беше задействана в няколко големи града на Крим - Керч, Бахчисарай, Севастопол, Симферопол, както и от районите Нижнегорски, Красногвардейски и Красноперекопски.

Експлозии има на територията на целия полуостров.

В резултат на атаката с безпилотни летателни апарати е избухнал мащабен пожар в района на Керченското морско пристанище — вероятно е бил ударен местният терминал за гориво. Над града се издигна стълб от гъст черен дим. Генералният щаб на Украйна съобщи за унищожаването на три железопътни моста, които са били използвани за военни превози. Става дума за мостове на окупираните територии - в районите на Раздолно, Петерсхаген (бившата Кутузовка) в Запорожска област и Чонгара през Сиваш.

Успешни удари е имало по четири газови компресорни станции в Крим - в Журавлевка, Ароматно, Ключи и Лоховка.

Затворен е Керченският мост. Фериботното обслужване през Керченския проток е преустановено. Ударени са автомобилният мост през Геническия проток в Геническ, бензиностанция в Чаплинка, както и логистичният транспортен възел на руските войски в Армянск и Чаплинка.

В Севастопол кризата с горивата се задълбочи до такава степен, че дори въведената купонна система с лимити вече не функционира.

Поради сериозен дефицит на горива, местните власти въведоха строга цифрова система за дажби. Всеки шофьор трябваше да генерира персонален QR-код през специален бот, който му даваше право да зареди само до 20 литра бензин веднъж на 7 дни за конкретен автомобил. Властите обаче сега са спрели издаването на нови кодове и са анулирали старите. Обикновените граждани изобщо не могат да заредят, а останалото малко налично гориво се пази изключително и само за автомобилите на спешните и оперативните служби (линейки, пожарни, полиция).

Бензиновите цистерни по пътя към Крим вече се придружават от мобилни бойни групи.

В няколко района на Крим няма електроснабдяване, съобщиха от държавното предприятие „Крымэнерго“. „Вследствие на повреди в електрическите мрежи е настъпило частично прекъсване на електроснабдяването за потребителите в Северозападния, Централния и Южнобрежния енергийни райони. В момента се извършват аварийно-възстановителни работи“, се посочва в Telegram канала на компанията.

Властите призоваха жителите на Крим да ограничат потреблението на електроенергия за времето, необходимо за отстраняване на аварията в електроенергийната мрежа.